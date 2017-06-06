В Сети опубликовано единственное видео «живого» боя Брюса Ли

Фото: youtube.com

Единственное видео настоящего (не постановочного) боя с участием известного киноактёра и мастера восточных единоборств Брюса Ли появилось в Сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail.

По данным британского издания, короткий ролик был размещён на YouTube-канале Beerdy: Bruce Lee Central и на сегодняшний день является единственной известной записью реального боя Брюса Ли в стиле смешанных единоборств (MMA).

Соперником легендарного бойца в снятом на камеру поединке стал его ученик Тэд Вонг. По мнению специалистов, бой, скорее всего, проходил в Калифорнии, где Ли держал собственную школу Джит Кун-До.

Как видно на кадрах, в течение схватки Вонг всячески пытается приблизиться к своему учителю, который, в свою очередь, старается держать дистанцию и отражает атаки молодого противника.

На соперниках надета специальная защитная экипировка, этого требовали правила MMA того времени, отмечает DM.

Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в американском городе Сан-Франциско в год Дракона и в час Дракона по китайскому календарю. Его детское имя – Ли Сяолун (Маленький Дракон), взрослое имя – Ли Чжэньфань.

За свою кинокарьеру он стал признанным реформатором в области китайских боевых искусств, их популяризатором, много снимался и снимал сам. В качестве актёра он принял участие в более чем 30 фильмах. Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года, в период работы над фильмом «Башня смерти»: он (по одной из версий) принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, это привело к отёку мозга, что и показало вскрытие. Никакие специальные анализы не были взяты (хотя вскрытие проводилось), что ставит под сомнение то, что он умер от таблетки. После его смерти начали распространяться слухи, что его убил другой мастер, однако они не нашли достаточного подтверждения. На момент смерти Брюсу Ли было всего лишь 32 года.

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Алексей Воскобойников