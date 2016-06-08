Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:51 4

В Амурской области запасы донорской крови достигли критического минимума

В Амурской области запасы донорской крови достигли критического минимума

Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по количеству сдаваемой донорской крови. На официальном сайте службы крови составлена карта с указанными на ней донорскими светофорами. Светофор Приамурья на этой карте горит красным светом, что означает – запасы донорской крови в регионе достигли критического минимума.

Красных светофоров на карте больше, чем желтых и зеленых, которые соответственно означают, что крови недостаточно и необходимо пополнение и кровь имеется в достаточном количестве. Так, красным «горят» Калининград, Севастополь, Ставрополь, Саратов, Петрозаводск, Архангельск, Коми-Пермяцкий округ, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Амурская область, Пермский край, Томск, Алтайский край, Красноярск, Улан Удэ, Якутск.

Желтый свет у Тульской области, Омска, Саранска, Пензы. Зеленый светофор у Владимира, Ярославской области, Мурманской области, Нижегородская область.

В Приамурье сдать кровь можно в Благовещенске – в Амурской областной станции переливания крови – и в Свободном – в городской больнице.

Просмотров всего: 854

#жизнь #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Лера555

    Лера555
    3 часа назад

    Вот я бы сдала, но прописка не городская. И всё...не берут

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Как же хорошо, что в Амурской области всего два населённых пункта - Благовещенск и Свободный. А остальные обойдутся.

  • Пирог

    Пирог
    1 час назад

    Сдавала на прошлой неделе кровь. Была очередь в несколько человек на сдачу крови. Не думала, что дефицит в донорах.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Думаете продают?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Тачки 3», «Очень плохие девчонки», «Весь этот мир»: кинопремьеры недели
В России и мире

Исследование: за один поход в магазин россияне тратят в среднем 512 рублей
Общество

День доноров крови, блогеров и работников миграционной службы
Происшествия 3

У двух благовещенцев подтвердили лихорадку Денге