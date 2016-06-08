В Амурской области запасы донорской крови достигли критического минимума

Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по количеству сдаваемой донорской крови. На официальном сайте службы крови составлена карта с указанными на ней донорскими светофорами. Светофор Приамурья на этой карте горит красным светом, что означает – запасы донорской крови в регионе достигли критического минимума.

Красных светофоров на карте больше, чем желтых и зеленых, которые соответственно означают, что крови недостаточно и необходимо пополнение и кровь имеется в достаточном количестве. Так, красным «горят» Калининград, Севастополь, Ставрополь, Саратов, Петрозаводск, Архангельск, Коми-Пермяцкий округ, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Амурская область, Пермский край, Томск, Алтайский край, Красноярск, Улан Удэ, Якутск.

Желтый свет у Тульской области, Омска, Саранска, Пензы. Зеленый светофор у Владимира, Ярославской области, Мурманской области, Нижегородская область.

В Приамурье сдать кровь можно в Благовещенске – в Амурской областной станции переливания крови – и в Свободном – в городской больнице.

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#жизнь #здоровье

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Екатерина PL