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сегодня, 09:17 6

В Приамурье планируют поднять среднюю зарплату до 60 тысяч: обзор прессы

В Приамурье планируют поднять среднюю зарплату до 60 тысяч: обзор прессы
Фото: osnovap.ru

«Моя Мадонна» вспомнила о бомжихе Кате из Белогорска; «АиФ» рассказывает об амурчанах с тропической лихорадкой; в «Комсомольской правде» пишут о магии, спасавшей Фиделя Кастро от происков киллеров. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Верхней в сегодняшней весьма объемной пачке газет оказалась «Моя Мадонна» – с нее и начинает обзор Павел Андреевич.

Здесь рассказывают о печальной судьбе общенародно известной бомжихи Кате из Белогорска – не так давно практически все СМИ посвящали ей чуть ли не целые полосы и телерепортажи, рассказывая о ее жизни в канализационном колодце, ее беременности, родах, ее сожителе и т.п. Власти попытались вернуть пару к нормальной жизни, восстановив мужчине документы и выплатив задолженность по пенсии в размере 270 тысяч рублей. «Если кто не понял, я повторю: бомжу, сожителю бомжихи, восстановили документы и выплатили 270 тысяч рублей. А об остальном прочтите сами. Договорились?» – пишет обозреватель.

Вам статья

Павел Савинкин советует раскрыть «АиФ» и прочитать статью о том, что амурчане подхватили во Вьетнаме тропическую лихорадку. Тут дело такое: предохраняешься от одного, а цепляешь другое, отмечает автор обзора.

Еще есть информация о том, что областные власти планируют довести среднемесячную зарплату амурчан до 60 тысяч рублей. «Ну, вы понимаете, что среднемесячную не сложно и до ста тысяч довести, и более...» – вздыхает Павел Андреевич. Что интересно, в другой статье пишут о том, что медик на селе получает гроши, в то время как среднемесячная зарплата медиков – почти 50 тысяч рублей.

Также в номере

Есть и еще материалы в «АиФе», которые наверняка окажутся полезными. Например, читателей явно заинтересует ответ на вопрос: «Кто победит: мы водку или она нас?» Прочитав большую подборку материалов на эту тему, автор обзора сделал вывод, что ответ все знают и без газеты.

Еще рассказывается о том, что ели и пили наши кремлевские руководители прошлого. К примеру, члены политбюро-гипертоники вместо коньяка пили настой шиповника. При этом крякали: «Хорош, зараза!»

Стоит обратить внимание на публикацию «Махинации с солодом». Она о том, опасно ли пить российский квас. «Но, думаю, и тут вы знаете, что в нашей стране нет ничего неопасного», – отмечает Павел Савинкин.

Очень интересно

Далее «Амурская правда», рассказывающая о том, что в области появятся села старообрядцев. Там строгий распорядок дня: подъем в 5 часов, молитва, работа. Никаких телевизоров и прочих греховностей. То есть, не пьют, не курят, не блудят. Правда, об этом не написано, но подразумевается. Одеваются старообрядцы сообразно «акварели традиций»: ходят в кафтанах и сарафанах. Остальные подробности – у Андрея Анохина.

А еще можно узнать, что местные приставы сняли клип, клеймящий должников. Артисты. «Интересно, снимут что-нибудь подобное про своих начальников-растратчиков?» – задумался Павел Андреевич.

На посошок

Взяв в руки «Комсомольскую правду», читатели узнают о магии, постоянно спасавшей жизнь Фиделю Кастро во время покушений на него. Например, во время визита команданте в Чили, к Альенде, у киллера – совершенно здорового человека – разболелся бок. Аппендицит! Статья под рубрикой «Книжная полка» занимает две страницы. Будет чем занять вечер – не телек же смотреть!

Ну а еще читатели узнают, что от порки дети тупеют. Кстати, верно: на дороге легко определить, кого в детстве пороли.

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#СМИ

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Комментарии
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  • 55

    55
    4 часа назад

    Заголовок статьи явно мечта бодрячков)

  • Рамзай

    Рамзай
    4 часа назад

    Пупок развяжется от натуги. Если это не будет средняя температура по больнице.

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    бу га га ...

  • Кузмичь

    Кузмичь
    1 час назад

    поднять зарплату главным врачам и их замам до 750,0 т.р и более вот и получится средняя зарплата остальных врачей 60,0 т.р.,такой метод сегодня видел в новостях (в каких регионах не помню)

  • эсфирь

    эсфирь
    1 час назад

    Когда уже наконец-то наши власти начнут поднимать не СРЕДНЮЮ заработную плату, а МИНИМАЛЬНУЮ до 25 тысяч хотя бы!!!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Чот я ржу. 60 тыр - (для Амурки) недостижимые мечты. А.. так это планы, а планы не всегда сбываются, а в Амурке (чаще всего) не сбываются. Воопше. От слова "совсем".

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