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Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла, выпав из окна (видео)

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла, выпав из окна (видео)
Фото: с официального сайта Илоны Новосёловой

Участница популярного телепроекта «Битва экстрасенсов» Илона Новосёлова погибла в Москве, выпав из окна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Выпавшая из окна жилого дома на шоссе Энтузиастов 30-летняя девушка оказалась участницей “Битвы экстрасенсов” Илоной Новосёловой», – сказал собеседник агентства.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что во вторник, 13 июня, под окнами одного из домов по шоссе Энтузиастов «было обнаружено тело 30-летней девушки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты».

«В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти девушки, не обнаружено», – отметила Иванова, не уточняя имя погибшей.

Илона Новоселова стала известна после участия в телешоу «Битве экстрасенсов» в 2008 году. Она дошла до финала шестого сезона, но отказалась от дальнейшей борьбы, объяснив, что этого «потребовали духи». Девушка вновь появилась на экранах в седьмом сезоне программы. Впоследствии Новосёлова принимала участие в проекте «Экстрасенсы ведут расследование».

«Битва экстрасенсов» – российское телешоу канала ТНТ, снятое в формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge. Подобные программы показывают в США, Израиле, Болгарии, Австралии и в ряде других стран (в том числе в странах СНГ). Первый сезон проекта вышел в эфир 25 февраля 2007 года.

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#происшествия #ТВ

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