Спецслужбы не нашли «снаряд» на набережной Благовещенска

Сотрудники спецслужб не обнаружили вызвавший опасение горожан предмет на набережной Благовещенска в районе Триумфальной арки. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил информированный источник. Сейчас оцепление в том районе снято.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству сообщили, что данной ситуацией сейчас занимается Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте. Получить комментарий в этом ведомстве в настоящее время не удалось.

Как сообщало Амур.инфо, днем 13 июня полицейские оцепили территорию набережной Благовещенска в районе Триумфальной арки. Здесь был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Со слов очевидцев, находку сделали молодые люди, которые купались в Амуре.

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#происшествия

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Александр Авдеев