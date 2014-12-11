Первая в истории амурчанка стала мастером спорта по тяжелой атлетике
Жительница Свободного Вероника Глазырина стала мастером спорта по тяжелой атлетике. До нее среди амурских спортсменок таких результатов не достигал никто, пишет «Амурспорт.ру».
На минувшем чемпионате Дальнего Востока по тяжелой атлетике в сахалинском Холмске Вероника набрала в сумме 180 килограммов, что больше мастерского норматива на 10 килограммов. Этот результат позволил амурчанке занять второе место соревнований в категории до 69 килограммов.
С 31 июля по 7 августа в Чебоксарах будет проходить чемпионат России по тяжелой атлетике, участие в нем примет Вероника Глазырина.
Вероника занимается тяжелой атлетикой под руководством своего тренера Романа Кереста не первый год. В ее активе, несмотря на молодой возраст, уже множество наград.
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