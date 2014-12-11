Первая в истории амурчанка стала мастером спорта по тяжелой атлетике

Фото: amursport.ru

Жительница Свободного Вероника Глазырина стала мастером спорта по тяжелой атлетике. До нее среди амурских спортсменок таких результатов не достигал никто, пишет «Амурспорт.ру».

На минувшем чемпионате Дальнего Востока по тяжелой атлетике в сахалинском Холмске Вероника набрала в сумме 180 килограммов, что больше мастерского норматива на 10 килограммов. Этот результат позволил амурчанке занять второе место соревнований в категории до 69 килограммов.

С 31 июля по 7 августа в Чебоксарах будет проходить чемпионат России по тяжелой атлетике, участие в нем примет Вероника Глазырина.

Вероника занимается тяжелой атлетикой под руководством своего тренера Романа Кереста не первый год. В ее активе, несмотря на молодой возраст, уже множество наград.

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#Свободный #спорт

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Александр Авдеев