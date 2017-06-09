На Благовещенск обрушился кратковременный град (видео)
Во вторник вечером, 13 июня, в некоторых районах Благовещенска наблюдался очень интенсивный град, который оказался непродолжительным. Фото и видео с градом горожане выкладывают в социальных сетях.
Граду в областной столице предшествовала жаркая погода – до +31 градуса. По данным синоптиков, на следующий день, 14 июня, в Благовещенске воздух днем прогреется до +27 градусов, осадков не ожидается.
Видео: instagram.com/inna200839.
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