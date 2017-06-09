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На Благовещенск обрушился кратковременный град (видео)

На Благовещенск обрушился кратковременный град (видео)

Во вторник вечером, 13 июня, в некоторых районах Благовещенска наблюдался очень интенсивный град, который оказался непродолжительным. Фото и видео с градом горожане выкладывают в социальных сетях.

Граду в областной столице предшествовала жаркая погода – до +31 градуса. По данным синоптиков, на следующий день, 14 июня, в Благовещенске воздух днем прогреется до +27 градусов, осадков не ожидается.

Видео: instagram.com/inna200839.

Просмотров всего: 1496

#погода

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Комментарии
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  • Geryy

    Geryy
    2 часа назад

    Сегодня тоже по прогнозам тех же синоптиков, дождя не ожидалось.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Geryy

    Сегодня тоже по прогнозам тех же синоптиков, дождя не ожидалось.



    Правильно пишете!

    По ПРОГНОЗАМ...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    В моем районе небыло града, а был хороший дождь

  • Пирожкова Лея

    Пирожкова Лея
    2 часа назад

    3.2

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Мечты сбываются! Хотела, чтобы пух прибило, а прогноз был неутешительным...... а тут такая РАДОСТЬ!

    с уважением

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