На Благовещенск обрушился кратковременный град (видео)

Во вторник вечером, 13 июня, в некоторых районах Благовещенска наблюдался очень интенсивный град, который оказался непродолжительным. Фото и видео с градом горожане выкладывают в социальных сетях.

Граду в областной столице предшествовала жаркая погода – до +31 градуса. По данным синоптиков, на следующий день, 14 июня, в Благовещенске воздух днем прогреется до +27 градусов, осадков не ожидается.

Видео: instagram.com/inna200839.

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Александр Авдеев