В Приамурье за убийство и другие преступления осудили лидера банды

Фото: crimea.ria.ru

Амурчанин, создавший вооруженную преступную группу, признан виновным в совершении 16 преступлений. Среди них: убийство, похищение человека, кража, разбой, неправомерное завладение автомобилем, умышленное уничтожение имущества и бандитизм. 9 июня 2017 года Амурский областной суд вынес преступнику обвинительный приговор.

Суд установил, что житель Амурской области создал вооруженную преступную группу, к участию в которой привлек троих близких ему лиц из числа местных жителей. На протяжении 2007-2015 годов на территории области они совершили ряд преступлений с целью незаконного обогащения и регулярного получения высокого дохода. Банда осуществляла вооруженные разбойные нападения на магазины и ювелирные салоны.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», при подготовке к очередному преступлению совместно с другим участником банды злоумышленник похитил автомобиль вместе с его владельцем. После использования транспортное средство сожгли.

В ходе разбойного нападения на один из ювелирных салонов он застрелил случайного посетителя, пытавшегося пресечь неправомерные действия членов банды.

Ущерб, причиненный совместными преступными действиями участников банды, превысил 52 миллиона рублей, сообщает управление Генпрокуратуры в ДФО.

Поскольку на стадии предварительного следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. По совокупности преступлений фигуранту дела назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Два других участника банды ранее осуждены этим же судом за совершение данных преступлений к реальным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу. Судебное следствие в отношении трех иных соучастников преступлений продолжается.

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Василий Кленин