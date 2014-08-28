У двух благовещенцев подтвердили лихорадку Денге

Фото: korrespondent.net

Амурское управление Роспотребнадзора сообщило, что в Приамурье было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая лихорадки Денге, заражение которой произошло во время отдыха во Вьетнаме. По информации ИА «Амур.инфо», речь о жителях областной столицы Егоре и Елене, которые лежали в больнице с подозрением на тропическую лихорадку.

Егор рассказал информагентству, что 13 июня позвонили из лаборатории Хабаровска и сообщили, что вирус Денге у него и Елены подтвердился. Но пока письменного подтверждения диагноза нет.

В Амурской областной инфекционной больнице ИА «Амур.инфо» сообщили, что главный врач учреждения не может прокомментировать информацию, поскольку в больнице закончился рабочий день. Представитель управления Роспотребнадзора по Амурской области сообщил, что не может комментировать данные сведения.

Как сообщало Амур.инфо, в начале июня в Амурской областной инфекционной больнице оказались двое благовещенцев, Егор и Елена, у которых подозревали тропическую лихорадку. Мужчина и женщина побывали во Вьетнаме, и там у них проявились характерные симптомы. После прилета в Благовещенск обоих изолировали.

Через неделю горожан отпустили домой. По результатам иммуноферментного анализа, который проводили в областной столице, диагноз «лихорадка денге» у обоих не подтвердился. Другой анализ – полимеразная цепная реакция – направили в хабаровскую клинику.

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#здоровье #происшествия

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Александр Авдеев