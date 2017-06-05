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В Архаре разыскивают мужчину, страдающего эпилепсией и провалами в памяти

В Архаре разыскивают мужчину, страдающего эпилепсией и провалами в памяти

В поселке Архара ищут 58-летнего Михаила Викторовича Токарева. 3 июня в 15:00 мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Известно, что пропавший страдает эпилепсией и провалами в памяти.

На вид мужчина среднего телосложения, рост 185-190 сантиметров, волосы темно-русые с сединой, глаза серо-голубые. В день исчезновения был одет в светло-желтый джемпер, серые спортивные штаны, черные тапочки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят сообщить об этом по телефонам: 8-924-140-68-32, -82-12-58, 02.

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#жизнь #происшествия

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