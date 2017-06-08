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сегодня, 17:20 0

СМИ: iPhone 8 со сканером отпечатков пальцев будет стоить в РФ около 100 тысяч рублей

СМИ: iPhone 8 со сканером отпечатков пальцев будет стоить в РФ около 100 тысяч рублей
Фото: iphones.ru

Стала известна цена на новый смартфон от Apple. Эксперты, специализирующиеся на рынке смартфонов, считают, что iPhone 8 будет стоить на российском рынке под 100 тысяч рублей (для сравнения: по информации инсайдеров, в США его можно будет купить примерно за 1 000 долларов). Об этом пишут «Известия».

Разница в цене между российским и американским рынком эксперты объясняют высокой региональной наценкой. По словам специалистов, тысяча долларов – это психологический барьер для покупателей айфона в США.

Планируется, что новая модель смартфона от Apple появится в продаже в сентябре этого года: 17 сентября должна состояться презентация, неделей позже – поступление в магазины. Производство новой «яблочной» модели запустили несколько дней назад.

Ранее стало известно, что iPhone 8 будет революционным в своем роде – с радикально изменённым по сравнению с предыдущими моделями дизайном, OLED-дисплеем без рамок и расположенной вертикально двойной камерой.Устройство будет оснащено 4-ядерным процессором A11, двумя гигабайтами оперативной памяти (для модели Plus – три гигабайта). Кроме того, в комплект войдет технология беспроводной зарядки и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

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#связь #США #технологии #торговля #цены

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