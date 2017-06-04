В жаркое время года тополиный пух может стать причиной пожара, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Городское управление по делам ГОЧС предупреждает, что любая неосторожность с огнём приводит к возгоранию. Как сообщало ИА «Амур.инфо», поджог пуха мог стать причиной пожара на стадионе «Олимпик» в Благовещенске.

Самый безопасный способ борьбы с раздражающим тополиным пухом – полить его водой, смести и унести в мусорный контейнер.

Спасатели управления по делам ГОЧС напоминают, что места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать. На предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ. Следует установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения. А также необходимо пресекать любые игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#пожары #природа

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Василий Кленин