В День России в Благовещенске провели исторический квест

12 июня на площади Ленина в Благовещенске развернулся исторический квест «Партизанскими тропами». Участникам предложили испечь хлеб в полевых условиях, проверить свои знания по истории и выполнить задания на ловкость. У каждой команды – папка с делом, приказы которого участники должны выполнять неукоснительно. Ведь на время мероприятия они стали партизанами.

На одном из заданий организаторы предоставили ребятам возможность почувствовать себя поварами на полевой кухне: вскипятить чай и приготовить импровизированный хлеб на костре. Далее пошли задания на логику и на знание истории Великой Отечественной войны. Главная задача квеста, как говорят организаторы, дать знания и напомнить о подвигах партизан.

«Каждый трекер, перед тем как приступить к выполнению задания, у ребят обязательно узнает, усвоили ли они подвиг, который совершил партизан на той или иной станции, чтобы ребята что-то запоминали и учили», – рассказала муниципальный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елизавета Апанасенко.

Квесты, подобные тому, что прошел в Благовещенске – всероссийские, они проводятся в крупных городах России по единому сценарию. В областном центре участие в испытании приняли пять команд. Их сформировали школьники, а также студенты колледжей и вузов города.

Такое мероприятие проводится в этом году в третий раз. До этого «Волонтеры Победы» организовали «Заполярье» и «Первый космический». Очередной квест планируют в июле, его название – «Все для фронта».

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#история #праздники

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Екатерина PL