В Благовещенске произошел пожар на стадионе «Олимпик»

Фото: vnd12.ru

Во вторник, 13 июня, в Благовещенске случился пожар на территории стадиона «Олимпик» по улице Василенко. Горели мусор и автомобильные покрышки. По предварительным данным, возгорание случилось из-за того, что кто-то поджег тополиный пух.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 14:32. На место выехали два боевых расчета. На месте выяснилось, что горели тополиный пух, мусор и автомобильные покрышки, находящиеся на территории.

Благодаря тому, что пожарных вызвали вовремя, возгорание быстро потушили. В пресс-службе уточнили, что ущерб объектам стадиона, трибунам причинен не был.

Сейчас специалисты выясняют, от чего случился пожар. Одна из версий – поджог тополиного пуха, от которого пламя перекинулось на мусор, а затем – на покрышки.

«Жечь пух очень опасно, поскольку он горит очень быстро и может стать источником пожара. Тем более что сейчас в Благовещенске стоит сухая и ветреная погода», – отметили в ведомстве.

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#пожары #происшествия

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Александр Авдеев