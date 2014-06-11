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Благовещенские пенсионеры и врачи станцуют возле хирургического корпуса

15 июня территория Благовещенской городской клинической больницы перед хирургическом корпусом на время станет танцплощадкой. В честь Дня медицинского работника там организуют акцию «Танец здоровья». В пляс пустятся врачи и пенсионеры Ассоциации пожилых людей.

В мероприятии примут участие медицинский персонал и пациенты городской больницы. Присоединиться к танцевальной акции может любой желающий. Сбор – в 10:00 по адресу: улица Больничная, 32.

«Миссия "Танца здоровья" – популяризовать танец как одно из средств профилактики болезней, что особенно актуально для пожилых людей. Танцы становятся для них не только своеобразным спортивным занятием или зарядкой, но и настоящим лекарством, физиопроцедурой, возможностью для общения с друзьями и новыми знакомыми и, конечно же, способом гарантированно поднять настроение себе и окружающим», – сообщили организаторы мероприятия.

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#жизнь #здоровье #праздники

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 минут назад

    Может гуманнее будет забрать у врачей недельный заработок? они и так уже чихнуть лишний раз боятся...

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