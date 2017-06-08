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сегодня, 16:17 0

Фото 12-летней девочки, помогавшей принять роды у своей мамы, стали интернет-хитом

Фото 12-летней девочки, помогавшей принять роды у своей мамы, стали интернет-хитом
Фото: news.vse42.ru

В Сети набирают популярность фотографии 12-летней американки, принимавшей роды у собственной матери. Отец девочки выложил снимки, которые набрали сотни тысяч лайков и комментариев в социальной сети. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Роды проходили в Баптистском госпитале в Джексоне (штат Миссисипи). 12-летняя Джеси Дэллапена долгое время упрашивала маму, чтобы та разрешила присутствовать на её очередных родах.

Желание принять участие в этом интимном процессе у Джесси появилось после того, как около двух лет назад ей мама, Дидэ Дэллапена, родила сына. Но тогда девочку в родильную комнату не пустили, решив, что она ещё недостаточно взрослая для таких сильных впечатлений. Теперь же родители пошли навстречу дочери.

Вместе с Джесси рядом стоял врач, который доставал младенца, а затем обрезал пуповину. Как отмечает издание, женщина родила здорового сына весом около трёх килограммов.

Отец, который также присутствовал при рождении сына, фотографировал всё происходящее и поделился снимками в Сети. Потрясённая Джеси стала главным героем папиного фотоотчёта. Сейчас девочка рассказывает, что ей всё понравилось и совсем не было страшно.

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#дети #жизнь #интернет #США

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