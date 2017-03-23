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В Белогорске выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов

В Белогорске выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов
Фото: 2017god.com

Выпускник школы № 4 Белогорска Павел Чернов сдал Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям с максимально возможным результатом – 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Экзамен выпускники сдавали 29 мая. Как рассказали в комитете по образованию, Павел намерен поступать в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, где предмет «информатика и информационно-коммуникационные технологии» входит в перечень вступительных экзаменов. Учитель Павла – Наталья Пименова, являющаяся победителем городского конкурса «Учитель года–2010» и лауреатом президентской премии.

«Это второй случай в Белогорске, когда выпускник набирает максимальный результат на ЕГЭ. В 2015 году впервые в городе на 100 баллов сдал экзамен по русскому языку также ученик школы № 4 Александр Несмачный», – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина.

Кроме того, Павел в числе порядка 30 выпускников Белогорска претендует на получение медали «За особые успехи в учении». Знаки отличия будут вручены в день проведения общегородского бала, 30 июня.

Просмотров всего: 1562

#образование #школа

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Молодец. Сложный предмет. Не то что чурки со 100 баллами по русскому языку в Москву лезут. Еще раз поздравляю.

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    сто баллов...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Какой молодец Павел Чернов!

    Поздравляю, желаю успеха.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Зато у моего кроме пятерок по информатике небыло ничего больше сдал на трояк. Правда 9 класс.

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    таким ребятам определять будущее нашей страны!

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Да вы что не таким...! Будущее нашей страны определяли, определяют и будут определять ребята с финансовыми и административными ресурсами, а все остальное только приложение.

  • curator

    curator
    41 минута назад

    ММС

    Да вы что не таким...! Будущее нашей страны определяли, определяют и будут определять ребята с финансовыми и административными ресурсами, а все остальное только приложение.



    Выучится, уедет за границу и будет оттуда наше будущее определять.

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