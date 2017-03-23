В Белогорске выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов

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Выпускник школы № 4 Белогорска Павел Чернов сдал Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям с максимально возможным результатом – 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Экзамен выпускники сдавали 29 мая. Как рассказали в комитете по образованию, Павел намерен поступать в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, где предмет «информатика и информационно-коммуникационные технологии» входит в перечень вступительных экзаменов. Учитель Павла – Наталья Пименова, являющаяся победителем городского конкурса «Учитель года–2010» и лауреатом президентской премии.

«Это второй случай в Белогорске, когда выпускник набирает максимальный результат на ЕГЭ. В 2015 году впервые в городе на 100 баллов сдал экзамен по русскому языку также ученик школы № 4 Александр Несмачный», – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина.

Кроме того, Павел в числе порядка 30 выпускников Белогорска претендует на получение медали «За особые успехи в учении». Знаки отличия будут вручены в день проведения общегородского бала, 30 июня.

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#образование #школа

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Александр Авдеев