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Спрос на общественный велопрокат в Благовещенске вырос на 40 %

Спрос на общественный велопрокат в Благовещенске вырос на 40 %

В Благовещенске в разгаре очередной велосезон. В этом году увеличилось число площадок велопроката, общественным двухколесным транспортом заинтересовались молодые люди. В областной столице в этом году открыли 9 новых стоянок, число же велосипедов не изменилось – их по-прежнему 100 штук.

В новом сезоне спрос увеличился примерно на 40 % по сравнению с прошлым годом, рассказали в компании «Юн Ань Благовещенск». Возрастной контингент разный: чаще стали пользоваться велосипедами молодые люди от 16 лет, а также неизменным остается спрос среди женщин и мужчин среднего возраста. На данный момент горожане приобрели около 200 магнитных карт.

Как сообщил менеджер сервисной компании, занимающейся велосипедами, в 2015-2016 годах было зафиксировано несколько угонов и акты вандализма. Однако в этом году подобных случаев не происходило.

Всего в Благовещенске действует 21 пункт проката, они расположены вдоль улиц Ленина, Краснофлотской, 50-летия Октября, а также на улицах Горького и Зейской.

Для пользования велосипедами необходимо приобрести магнитную карту стоимостью 100 рублей. 30 минут поездки обойдется в 10 рублей, 30-60 минут – в 20 рублей, а 60-90 минут – 30 рублей. Стоимость залога, который необходимо внести на карту, зависит от прописки – для благовещенцев она составляет 2 500 рублей, а для жителей других городов – 4 500. Максимальное время, на которое можно арендовать велосипед – 2 дня. После этого он будет признан угнанным. В городе работает один офис продаж – в гостинице «Зея»,– где можно приобрести карты для пользования общественными велосипедами.

Прокат в Благовещенске открылся в 2015 году. Финансирование полностью обеспечивала китайская сторона. Магнитными картами можно воспользоваться не только в Благовещенске, но и на территории Китая.

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#отдых #спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 минуты назад

    В Хейхэ эти велосипеды ханьцы активно растаскивают по своим нуждам. Ничо никто не возвращает)))) И про карты никто не слышал...

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