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На набережной Благовещенска найден подозрительный предмет

На набережной Благовещенска найден подозрительный предмет

Во вторник днем, 13 июня, полицейские оцепили территорию набережной Благовещенска в районе Триумфальной арки. Здесь был обнаружен предмет, похожий на снаряд.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» очевидцы, находку сделали молодые люди, которые купались в Амуре.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству сообщили, что от очевидцев поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. На место незамедлительно выехали спецслужбы. Сейчас выясняется, что за предмет найден и представляет ли он опасность.

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#происшествия

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Комментарии
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  • СВС

    СВС
    2 часа назад

    оставили участники несанкционированного митинга?

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