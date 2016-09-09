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Самым высоким человеком России назван баскетболист из Новосибирска

Самым высоким человеком России назван баскетболист из Новосибирска
Фото: vse42.ru

Самым высоким человеком России назван 32-летний баскетболист Павел Подкользин, выступающий за спортивный клуб «Сахалин». На сегодняшний день рост мужчины, являющегося уроженцем Новосибирска, составляет 2 метра 26 сантиметров. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Представители Книги рекордов России вручили баскетболисту сертификат, подтверждающий, что он – самый высокий человек Российской Федерации.

Павел Подкользин дебютировал в профессиональном спорте за новосибирский «Сибирьтелеком-Локомотив». Потом он выступал в итальянской лиге за «Варезе». Также в 2004 году на драфте НБА Павел был выбран под 21 номером командой «Юта Джаз», после чего россиянина сразу продали в «Даллас Маверикс», где он провёл два сезона. В 2006 году спортсмен вернулся в Россию в баскетбольный клуб «Химки». В 2010 году Подкользин играл за «Нижний Новгород».

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#жизнь #спорт

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