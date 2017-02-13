В Приамурье отменили телевизионные профилактики из-за трансляции футбольного Кубка конфедераций

Фото: sibdepo.ru

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр принял решение отменить все запланированные на июнь телевизионные профилактики. Об этом говорится в сообщении ОРТПЦ.

На такую меру специалисты пошли в связи с проведением трансляции матчей футбольного Кубка конфедераций FIFA 2017 в июне. Все плановые работы, связанные с отключениями аппаратуры, приостановлены до 3 июля.

Амурский ОРТПЦ на этот период планировал масштабные технические работы на оборудовании в Благовещенске и Зее. В результате их перенесли на более поздний период.

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#спорт #ТВ

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Александр Авдеев