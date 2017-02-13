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сегодня, 14:57 5

В Приамурье отменили телевизионные профилактики из-за трансляции футбольного Кубка конфедераций

В Приамурье отменили телевизионные профилактики из-за трансляции футбольного Кубка конфедераций
Фото: sibdepo.ru

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр принял решение отменить все запланированные на июнь телевизионные профилактики. Об этом говорится в сообщении ОРТПЦ.

На такую меру специалисты пошли в связи с проведением трансляции матчей футбольного Кубка конфедераций FIFA 2017 в июне. Все плановые работы, связанные с отключениями аппаратуры, приостановлены до 3 июля.

Амурский ОРТПЦ на этот период планировал масштабные технические работы на оборудовании в Благовещенске и Зее. В результате их перенесли на более поздний период.

Просмотров всего: 336

#спорт #ТВ

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • karlik nos

    karlik nos
    3 часа назад

    когда же будут делать день нерабочим,когда играет Благовещенский "Амур"?... весь город " колом" на стадионе "Амур" началась игра ...

  • Amur

    Amur
    2 часа назад

    Какой "Амур"? Когда это было...

  • маджара

    маджара
    2 часа назад

    ФК Амур,ага...мечты мечты...Вот в Хабаровске на выходных теперь праздник спорта будет хоккейный и футбольный....

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Чинуши решили телевизором победить холодильник. Похвально ))))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Хлеба и зрелищ! ©

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