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10 суток ареста получил один из организаторов несанкционированного митинга против коррупции в Благовещенске

10 суток ареста получил один из организаторов несанкционированного митинга против коррупции в Благовещенске

Одному из организаторов «народного схода», который прошел 12 июня на площади Ленина в центре Благовещенска, суд дал 10 суток ареста. Об этом стало известно от самих организаторов. Сейчас на очереди рассмотрение административных дел в отношении еще нескольких участников несанкционированного митинга.

«Народный сход» прошел в Благовещенске 12 июня. В акции приняло участие около 250 человек. Они выступали за Конституцию России, право проведения народных собраний, а также против коррупции. Разрешение на проведение митинга администрация города не давала.

Полицейские принялись задерживать участников практически сразу после начала мероприятия. Официальных комментариев амурское управление МВД пока не дает, но сами задержанные вечером сообщали о том, что в полицию доставили около 20 человек. Среди них были и несовершеннолетние.

Организаторы ночь с 12 на 13 июня провели в полиции. Утром 13 июня в Благовещенском городском суде начались заседания по административным делам, возбужденным в отношении участников «народного схода». Первым рассмотрели дело благовещенца Петра Болотина. Ему предъявили обвинение по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». По решению суда ближайшие 10 дней Петр проведет под арестом.

По данным источника, организацию митинга вменяют еще двум благовещенцам. Их дела судье только предстоит рассмотреть. Так же как и дела в отношении еще нескольких участников акции. По неподтвержденной информации, в суд должны явиться около 15 человек.

В пресс-службе Благовещенского городского суда информацию и решениях по делам участников протестной акции пообещали предоставить к концу рабочего дня.

Просмотров всего: 1720

#митинги #политика #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (73) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Всех идейных быков в стойло, особо одаренных запрячь в бороны и на целину пусть дурь с башки повылетает. Юные головы чугунные.

  • romaks

    romaks
    3 часа назад

    прям всех идейных? :)))

  • romaks

    romaks
    3 часа назад

    почему люди думают что пропаганда гадит в головы только другим людям?

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    ММС

    Всех идейных быков в стойло, особо одаренных запрячь в бороны и на целину пусть дурь с башки повылетает. Юные головы чугунные.



    Вместо Гыги прикомандирован?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    какое нарушение общественного порядка они вызвали?

    Во первых это не народный сход, а митинг против коррупции.

    Одна из самых богатых ресурсами стран, живет за чертой бедности! Сами вы держитесь .

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    По-моему законы эти, то запрет митингов, то вооружение нацгвардия последними образцами снайперских винтовок, автоматов и прочего. помоему едро к чему-то готовится

  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    готовится защищать наворованное, что же ещё

  • космонавт

    космонавт
    2 часа назад

    3.2

  • Robin

    Robin
    2 часа назад

    Любое публичное мероприятие (шествие, митинг, агитация и т.д.) должны быть согласованы с органами местного самоуправления. И не важно насколько мирные цели данное мероприятие преследует. Читайте матчасть, господа. Ребятки странные, ратуют за закон, а сами же ему не подчиняются. Двойные стандарты такие двойные, особенно в таком зеленом возрасте.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Vlad2
    ММС

    Всех идейных быков в стойло, особо одаренных запрячь в бороны и на целину пусть дурь с башки повылетает. Юные головы чугунные.



    Вместо Гыги прикомандирован?


    Кстати, тоже так подумал.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Robin

    Любое публичное мероприятие (шествие, митинг, агитация и т.д.) должны быть согласованы с органами местного самоуправления. И не важно насколько мирные цели данное мероприятие преследует. Читайте МАТЧАТЬ господа. Ребятки странные, ратуют за закон, а сами же ему не подчиняются. Двойные стандарты такие двойные, особенно в таком зеленом возрасте.



    дуру не включай, бот, кому-то закон - жизнь в нищете, а кому-то закон - ворованные миллиарды. Такшта матьтвоючасть господин.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Всё согласование - это даже не двойные, а тройные стандарты нашего незабвенного правительства.

    Согласование митинга невозможно в стране воров, коррупционеров и прочего разномастного жулья.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Vlad2

    Вместо Гыги прикомандирован?


    Кстати, тоже так подумал.



    чё тут думать и так видно как он истово споднее бельишко на грудях рвет

  • Robin

    Robin
    2 часа назад

    А борцам за закон закон не писан? Лол. Я ж говорю, такие дурные, такие дурные. В голове ветер, несправедливые борцы за справедливость, сапожники без сапог. Хоть бы здесь не писали свою ересь и не позорились на весь честной народ.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Толпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Robin

    А борцам за закон закон не писан? Лол. Я ж говорю, такие дурные, такие дурные. В голове ветер, несправедливые борцы за справедливость, сапожники без сапог. Хоть бы здесь не писали свою ересь и не позорились на весь честной народ.



    Да угомонись ты уже, таких как ты вычисляют на первом же всхлипе, законоборец.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    ММС

    Толпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.



    отэто несёт Остапа Кремлеботовича...

  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    "борцам за закон закон не писан".. Кто писал-то этот закон? Сами коррупционеры, чтобы их не взяли за яйца.

    так удобно потом ссылаться на закон)

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    romaksпочему люди думают что пропаганда гадит в головы только другим людям?


    Так потому, что это пропаганда. Кисель и Соловей не зря свои денежки отрабатывают.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Такие Акции стоило бы разрешить, народу надо где то пар выпускать. Вот только народ у нас " культурно отдыхать" не приучен. Он думает , что митинг, это сразу не меньше чем революция. Вот из за таких майданы и случаются. Вышли, культурно выразили своё мнение и разошлись, и самим чувство удовлетворения и власть в тонусе держится .

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    RobinЛюбое публичное мероприятие (шествие, митинг, агитация и т.д.) должны быть согласованы с органами местного самоуправления. И не важно насколько мирные цели данное мероприятие преследует. Читайте матчасть, господа. Ребятки странные, ратуют за закон, а сами же ему не подчиняются. Двойные стандарты такие двойные, особенно в таком зеленом возрасте.


    Походу Алису Вокс переслушал, матчасть читать отправляет.

  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    может, пока нет хаоса и крови, власти стоит начать меняться? Нееет.. надо готовить и вооружать нацгвардию.

    Нацгвардия устроит второе 9 января 1905 года, после чего недалеко будет и до глобального хаоса и крови..

    и ведь опять народ победит.

  • Robin

    Robin
    2 часа назад

    ММС

    Толпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.



    Абсолютно поддерживаю. А если еще обратить внимание на их манеру общения с незнакомыми людьми, "тыканье", оскорбление, буквальные речевые плевки в сторону оппонента. На форуме-то связно, грамотно и политкорректно свою точку зрения обосновать не могут, да и речь грамотно построить. Только тычки и оскорбления. Фу. Представляю, чего они там "митинговали", "агитировали" и "шествовали". Правильно сделали, что задержали. Закон для всех един, даже для тех, кто за него типа "борется", долбя себя пяткой в лысую грудь. Хоть бы в законодательных понятиях разобрались, а так фальшиво поют, не знамо о чем.

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    ММС

    Толпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.



    У людей должны быть равные возможности. Этих возможностей, как видно нет. Если вы не видите, протрите свои линзы или окуляры. В этой стане уже ничего не производится, и производить не дают - власть занята тем, что продает природные ресурсы, играя на бирже курсом рубля, да ценой на баррель нефти. Что простому народу остается делать? Правильно - делиться! Делиться на тех, кто подмывает обслуживает данную систему и на тех, кто пытается работать на благо общества. При том, тех, кто работает на благо общество не устраивает то, что блага никому не нужны, впрочем как и он сам. Поэтому народ рано или поздно выйдет с вилами против лизоблюдов.



  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    ММСТолпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.


    Так все это легко в русло направить! Разрешить митинг, выделить место. Люди оценят и научатся культуре. Одними запретами, управлять этим не получится.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    alex 3

    Такие Акции стоило бы разрешить, народу надо где то пар выпускать. Вот только народ у нас " культурно отдыхать" не приучен. Он думает , что митинг, это сразу не меньше чем революция. Вот из за таких майданы и случаются. Вышли, культурно выразили своё мнение и разошлись, и самим чувство удовлетворения и власть в тонусе держится .



    Пытаешься составить конкуренцию Трушу? )))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    alex 3

    ММС

    Толпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.



    Так все это легко в русло направить! Разрешить митинг, выделить место. Люди оценят и научатся культуре. Одними запретами, управлять этим не получится.



    А заява была на разрешение митинга?



    А то про запрет говорят, а про спрос молчат.



    Мне вот любопытно, кто подавал заявку на проведение и почему было отказано?



    Почему "организаторы" молчат?



  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    ага, если потребуется, то "ликвидировать как класс".

    вы, наверное не знаете что такое ГУЛАГ, раз такое говорите.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Oldlord

    alex 3

    ММС

    Толпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.



    Так все это легко в русло направить! Разрешить митинг, выделить место. Люди оценят и научатся культуре. Одними запретами, управлять этим не получится.


    А заява была на разрешение митинга?

    А то про запрет говорят, а про спрос молчат.

    Мне вот любопытно, кто подавал заявку на проведение и почему было отказано?

    Почему "организаторы" молчат?



    Лорд, я и вправду думал, что ты танкист, а ты оказывается особист

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    ММСВыйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.


    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Vlad2

    Oldlord

    А заява была на разрешение митинга?

    А то про запрет говорят, а про спрос молчат.

    Мне вот любопытно, кто подавал заявку на проведение и почему было отказано?

    Почему "организаторы" молчат?



    Лорд, я и вправду думал, что ты танкист, а ты оказывается особист



    Одно другому не мешает!



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Oldlord
    alex 3

    ММС

    Толпа слепых и глупых несет только разрушительную силу, а под каким соусом это подать труда особо не составит. Святых нет ни среди правительства, ни среди его народа. Но лучше когда есть порядок, чем хаос и кровь. Толпа которая вышла на несанкционированный митинг ничего еще сама не создала и ничего еще миру не дала, а только кричит и критикует государство в котором сами живут потребителями и опираются на сказки созданные либерастами и ничего еще другого сами не видели.



    Так все это легко в русло направить! Разрешить митинг, выделить место. Люди оценят и научатся культуре. Одними запретами, управлять этим не получится.



    А заява была на разрешение митинга?



    А то про запрет говорят, а про спрос молчат.



    Мне вот любопытно, кто подавал заявку на проведение и почему было отказано?



    Почему "организаторы" молчат?





    Заявку подали. Был отказано. Можете ознакомиться, последняя запись на стене, позор администрации https://m.vk.com/id139985228

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Oldlord

    Vlad2

    Oldlord

    А заява была на разрешение митинга?

    А то про запрет говорят, а про спрос молчат.

    Мне вот любопытно, кто подавал заявку на проведение и почему было отказано?

    Почему "организаторы" молчат?



    Лорд, я и вправду думал, что ты танкист, а ты оказывается особист



    Одно другому не мешает!



    Не, ну если в танке, то оно конешно легше быть особистом, да и не так опасно

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Oldlord



    А заява была на разрешение митинга?

    А то про запрет говорят, а про спрос молчат.

    Мне вот любопытно, кто подавал заявку на проведение и почему было отказано?

    Почему "организаторы" молчат?



    Заявку подали. Был отказано. Можете ознакомиться, последняя запись на стене, позор администрации https://m.vk.com/id139985228





    Они вас боятся!



  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...



    Я очень хорошо ведаю кто выходил у нас на подобные митинги. Любая власть сортирует кто ей угоден, а кто нет. Нашей власти такие митинги не нужны.

  • Источник

    Источник
    1 час назад

    Господа-товарищи! Мы можем долго и упорно горланить кто прав, а кто виновен,но историю не сотрешь, что было то было, что есть то можно поменять всегда.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ММСВыйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.


    И откуда столько ненависти к людям? Делите людей на избранных и чернь. Многие пытались доказать избранность одних перед другими и плохо кончили.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    А кто такой Петр Болотин

    активист чего он?

    З.Ы. Патриотов не осталось. Одни активисты. Причем в основном гей..(с)

  • DVG

    DVG
    1 час назад

    Угараю с умников, которые твердят мантру про подрыв целостности государства. Управляющие государством доводят до такого состояния.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    ММС

    MbIcли вcлyx

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...


    Я очень хорошо ведаю кто выходил у нас на подобные митинги. Любая власть сортирует кто ей угоден, а кто нет. Нашей власти такие митинги не нужны.



    Ведун, твоей власти может быть и не нужны, а нашему народу может быть такая власть не нужна

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    ММС
    MbIcли вcлyx

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...



    Я очень хорошо ведаю кто выходил у нас на подобные митинги. Любая власть сортирует кто ей угоден, а кто нет. Нашей власти такие митинги не нужны.


    "Нашей власти такие митинги не нужны". Вот прям хорошо сказано и даже добавить нечего. Конечно не нужны, эти митинги против коррупции в этой самой власти.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    123.rewq

    ММС

    MbIcли вcлyx

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...


    Я очень хорошо ведаю кто выходил у нас на подобные митинги. Любая власть сортирует кто ей угоден, а кто нет. Нашей власти такие митинги не нужны.



    Ведун, твоей власти может быть и не нужны, а нашему народу может быть такая власть не нужна



    А ты не говори за весь народ, ты скажи только за себя, а то видимо для тебя народ как масса, который можно направить в своих интересах против неугодной власти, как Емельян Пугачев в свое время и грабить награбленное - девиз всех революций.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    ММС

    MbIcли вcлyx

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.


    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...


    Я очень хорошо ведаю кто выходил у нас на подобные митинги. Любая власть сортирует кто ей угоден, а кто нет. Нашей власти такие митинги не нужны.


    "Нашей власти такие митинги не нужны". Вот прям хорошо сказано и даже добавить нечего. Конечно не нужны, эти митинги против коррупции в этой самой власти.



    Эти митинги как кариес, находят слабое место и точат в результате вся полость сгниет, если не остановить заразу. Назовите государство, которое без коррупции.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    ММС

    MbIcли вcлyx

    ММС

    MbIcли вcлyx

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.


    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...


    Я очень хорошо ведаю кто выходил у нас на подобные митинги. Любая власть сортирует кто ей угоден, а кто нет. Нашей власти такие митинги не нужны.


    "Нашей власти такие митинги не нужны". Вот прям хорошо сказано и даже добавить нечего. Конечно не нужны, эти митинги против коррупции в этой самой власти.


    Эти митинги как кариес, находят слабое место и точат в результате вся полость сгниет, если не остановить заразу. Назовите государство, которое без коррупции.



    Если честно, то это уже не коррупция, это - геноцид. Откровенное истребление народа России.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ММС

    MbIcли вcлyx

    ММС

    MbIcли вcлyx

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.


    В Южной Корее тоже гиены бездарные и ленивые выходили на митинг? Ты не ведаешь, что несёшь...


    Я очень хорошо ведаю кто выходил у нас на подобные митинги. Любая власть сортирует кто ей угоден, а кто нет. Нашей власти такие митинги не нужны.


    "Нашей власти такие митинги не нужны". Вот прям хорошо сказано и даже добавить нечего. Конечно не нужны, эти митинги против коррупции в этой самой власти.


    Эти митинги как кариес, находят слабое место и точат в результате вся полость сгниет, если не остановить заразу. Назовите государство, которое без коррупции.



    Сингапур



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Заявку подали. Был отказано. Можете ознакомиться, последняя запись на стене, позор администрации https://m.vk.com/id139985228



    Я не хожу на VK.



    Тем более, на стены.



    Полемика здесь, сюда и выкладывайте.



    А мы посмотрим, почему вам отказали.



  • ММС

    ММС
    1 час назад

    alex 3

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    И откуда столько ненависти к людям? Делите людей на избранных и чернь. Многие пытались доказать избранность одних перед другими и плохо кончили.



    Всегда при любой власти и в любом государстве, организации, коллективе были, есть и будут, избранные, неугодные, тот кто придумывает и тот кто реализовывает задуманное. Неужели уважаемый, вы еще в этом не разобрались?!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ММС
    alex 3

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    И откуда столько ненависти к людям? Делите людей на избранных и чернь. Многие пытались доказать избранность одних перед другими и плохо кончили.



    Всегда при любой власти и в любом государстве, организации, коллективе были, есть и будут, избранные, неугодные, тот кто придумывает и тот кто реализовывает задуманное. Неужели уважаемый, вы еще в этом не разобрались?!
    неужели , уважаемый, Вы не разобрались, что перед законом все равны, и кто украл мешок картошки и кто подмял под себя 80 млр. А ещё зубы надо от грязи чистить , что бы кариес не размножался и регулярно менять зубную щётку.

  • Robin

    Robin
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Если честно, то это уже не коррупция, это - геноцид. Откровенное истребление народа России.



    Какими жертвами кровавой бойни и геноцида эти мальцы сейчас пытаются предстать перед интернет-публикой. Я прям валяюсь со смеху. Несанкционированный митинг законно пресекли и по шапке настучали. А они уже кричат, что истребляют их. Какая неумелая подмена понятий, ужас.

    Блин, вы реально думаете, что трезвомыслящие, честные и законопослушные граждане вам тут сейчас внемлют, пожалеют, по головке погладят, да сопельки утрут? А потом, глядишь, и на эти бредовые митинги "ни о чем" выйдут? Клоунада и показуха, шум ради шума, разговор ни о чем, вот и вся шаражка Навального.

    Короче, вы одни тут в белом пальто стоите такие несчастные и красивые, а все остальные, как вы там выразились... ах, даже повторять такие непристойности не хочется. Господа, вы нарушили закон и за это поплатились по нему же. Все честно. Так что успокойтесь уже. Ваши оскорбления в адрес постоянных форумчан с трезвой логикой победы вам не принесут, ибо с вами тут воевать никто не собирается, и ваши выдуманные войны вступать тоже.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    alex 3

    ММС

    alex 3

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    И откуда столько ненависти к людям? Делите людей на избранных и чернь. Многие пытались доказать избранность одних перед другими и плохо кончили.



    Всегда при любой власти и в любом государстве, организации, коллективе были, есть и будут, избранные, неугодные, тот кто придумывает и тот кто реализовывает задуманное. Неужели уважаемый, вы еще в этом не разобрались?!



    неужели , уважаемый, Вы не разобрались, что перед законом все равны, и кто украл мешок картошки и кто подмял под себя 80 млр. А ещё зубы надо от грязи чистить , что бы кариес не размножался и регулярно менять зубную щётку.



    Де-юре да конечно перед законом все равны, но де-факто это далеко не так, видимо еще мало живете на земле, а все витаете в облаках, да на митингах скачете и кричите. А про гигиену ротовой полости это правильно и я об этом же, вот очистили от неугодных элементов , не дали "зеленый "согласно букве закона, быть митингу вот "зубки" и дальше здоровенькими будут. Любая власть так действовала и будет действовать, чтобы остаться у рычагов ее управления, никто ее просто так не отдаст.

  • человек

    человек
    1 час назад

    А вот скажите кто знает у этого организатора которого закрыли на 10 суток не двойное гражданство, случайно.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    человек

    А вот скажите кто знает у этого организатора которого закрыли на 10 суток не двойное гражданство, случайно.



    Вы лучше задайте этот же вопрос, депутатам всех мастей из государственной думы)) и по поводу недвижимости тоже...

    Кстати, медведева, спрашивать бессмысленно, уже всё на ютубе показали.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Разбаловала современная власть людей... В Советском союзе уже бы давно где-нибудь Беломорканал рыли, при чем и на площадь бы не успели выйти, только бы плакат ПОДУМАЛИ нарисовать... Грустно ведь другое - то, что предводитель их за свои 30 суток компенсацию, если не в долларах, так публичной "славой" получит, а эти отсидят типа за идеи, а по сути за спасибо и имени их никто не вспомнить... такая вот штука - политика. Печалька(

  • человек

    человек
    59 минут назад

    Сергей вокалист

    человек

    А вот скажите кто знает у этого организатора которого закрыли на 10 суток не двойное гражданство, случайно.



    Вы лучше задайте этот же вопрос, депутатам всех мастей из государственной думы)) и по поводу недвижимости тоже...

    Кстати, медведева, спрашивать бессмысленно, уже всё на ютубе показали.



    Как там в станице ? Кубаноиды не притесняют ?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    57 минут назад

    Oldlord
    MbIcли вcлyx

    Заявку подали. Был отказано. Можете ознакомиться, последняя запись на стене, позор администрации https://m.vk.com/id139985228



    Я не хожу на VK.



    Тем более, на стены.



    Полемика здесь, сюда и выкладывайте.



    А мы посмотрим, почему вам отказали.





    Это личная страничка организатора митинга в Благовещенске. Там всё четко написано, не надо никуда ходить. Будет интересно - посмотрите. Однако, скажу одно - в рейтинге самых идиотских отказов - отказ нашей администрации был бы на первом месте с огромным отрывом от преследователей.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    55 минут назад

    Та еще ШтучкаРазбаловала современная власть людей... В Советском союзе уже бы давно где-нибудь Беломорканал рыли, при чем и на площадь бы не успели выйти, только бы плакат ПОДУМАЛИ нарисовать... Грустно ведь другое - то, что предводитель их за свои 30 суток компенсацию, если не в долларах, так публичной "славой" получит, а эти отсидят типа за идеи, а по сути за спасибо и имени их никто не вспомнить... такая вот штука - политика. Печалька(


    Печалька в том, что в этой стране ещё жить вашим детям, внукам, правнукам и т.д.

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    Та еще Штучка

    Разбаловала современная власть людей... В Советском союзе уже бы давно где-нибудь Беломорканал рыли, при чем и на площадь бы не успели выйти, только бы плакат ПОДУМАЛИ нарисовать... Грустно ведь другое - то, что предводитель их за свои 30 суток компенсацию, если не в долларах, так публичной "славой" получит, а эти отсидят типа за идеи, а по сути за спасибо и имени их никто не вспомнить... такая вот штука - политика. Печалька(



    В ходе следствия Бородкина попыталась симулировать шизофрению. Это было "очень талантливо", но судебно-медицинская экспертиза распознала игру и дело было передано в краевой суд, который признал Бородкину виновной в неоднократном получении взяток на общую сумму 561 834 руб. 89 коп. (ч. 2 ст. 173 УК РСФСР).

    По ст. 93-1 УК РСФСР (хищение государственного имущества в особо крупном размере) и ст. 156 ч. 2 УК РСФСР (обман потребителей) она была оправдана "за недостаточностью доказательств участия подсудимой в совершении преступления". Она была приговорена к исключительной мере наказания – расстрелу.

    Верховный Суд СССР оставил приговор без изменения. Ходатайство о помиловании осужденная не подавала.

    Бородкину подвело как раз то, чем она очень гордилась – знакомства с высокопоставленными людьми, именами которых она постоянно козыряла. Бывшие покровители в создавшейся ситуации были заинтересованы в том, чтобы "Железная Белла" замолчала навсегда – слишком много она знала. Ее не просто несоразмерно наказали за преступления, с ней расправились.

    Источник: http://fishki.net/2161405-zhenwiny-prigovorennye-ksmertnoj-kazni-vsssr-prodolzhenie.html © Fishki.net

  • Туж2

    Туж2
    49 минут назад

    MbIcли вcлyx

    Та еще Штучка

    Разбаловала современная власть людей... В Советском союзе уже бы давно где-нибудь Беломорканал рыли, при чем и на площадь бы не успели выйти, только бы плакат ПОДУМАЛИ нарисовать... Грустно ведь другое - то, что предводитель их за свои 30 суток компенсацию, если не в долларах, так публичной "славой" получит, а эти отсидят типа за идеи, а по сути за спасибо и имени их никто не вспомнить... такая вот штука - политика. Печалька(



    Печалька в том, что в этой стране ещё жить вашим детям, внукам, правнукам и т.д.



    Пора валить, нет?

    З.Ы. Из ЭТОЙ страны где будут жить наши дети, внуки, правнуки...

  • alex 3

    alex 3
    47 минут назад

    ММС
    alex 3

    ММС

    alex 3

    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.



    И откуда столько ненависти к людям? Делите людей на избранных и чернь. Многие пытались доказать избранность одних перед другими и плохо кончили.



    Всегда при любой власти и в любом государстве, организации, коллективе были, есть и будут, избранные, неугодные, тот кто придумывает и тот кто реализовывает задуманное. Неужели уважаемый, вы еще в этом не разобрались?!



    неужели , уважаемый, Вы не разобрались, что перед законом все равны, и кто украл мешок картошки и кто подмял под себя 80 млр. А ещё зубы надо от грязи чистить , что бы кариес не размножался и регулярно менять зубную щётку.



    Де-юре да конечно перед законом все равны, но де-факто это далеко не так, видимо еще мало живете на земле, а все витаете в облаках, да на митингах скачете и кричите. А про гигиену ротовой полости это правильно и я об этом же, вот очистили от неугодных элементов , не дали "зеленый "согласно букве закона, быть митингу вот "зубки" и дальше здоровенькими будут. Любая власть так действовала и будет действовать, чтобы остаться у рычагов ее управления, никто ее просто так не отдаст.


    а вы что же живете дольше значит умнее себя считаете? Это как два бомжа поспорили кто из них грязнее, и оказалось что который дольше живет , тот значит грязнее -прямая зависимость. Так кто у вас считается "неугодным элементом". тот кто 80 млр умыкнул или тот кто посмел потребовать, что бы хотя бы провели расследование над этим негодяем? Странное у вас понятие о "неугодных элементах".

  • alex 3

    alex 3
    44 минуты назад

    Та еще ШтучкаРазбаловала современная власть людей... В Советском союзе уже бы давно где-нибудь Беломорканал рыли, при чем и на площадь бы не успели выйти, только бы плакат ПОДУМАЛИ нарисовать... Грустно ведь другое - то, что предводитель их за свои 30 суток компенсацию, если не в долларах, так публичной "славой" получит, а эти отсидят типа за идеи, а по сути за спасибо и имени их никто не вспомнить... такая вот штука - политика. Печалька(


    СССР плохо кончил, его предали свои же граждане,воспитанные на такой вот "морали Беломорканала". Тупиковая ветвь.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    42 минуты назад

    Туж2
    MbIcли вcлyx

    Та еще Штучка

    Разбаловала современная власть людей... В Советском союзе уже бы давно где-нибудь Беломорканал рыли, при чем и на площадь бы не успели выйти, только бы плакат ПОДУМАЛИ нарисовать... Грустно ведь другое - то, что предводитель их за свои 30 суток компенсацию, если не в долларах, так публичной "славой" получит, а эти отсидят типа за идеи, а по сути за спасибо и имени их никто не вспомнить... такая вот штука - политика. Печалька(



    Печалька в том, что в этой стране ещё жить вашим детям, внукам, правнукам и т.д.



    Пора валить, нет?

    З.Ы. Из ЭТОЙ страны где будут жить наши дети, внуки, правнуки...


    Абсолютно верно и забирать с собой всех детей, внуков, правнуков. Потому как, если всё останется так как есть, то ловить здесь нечего.

  • Белый лист

    Белый лист
    37 минут назад

    Борцы за справедливость, теперь начали деньги собирать на оплату штрафов в одной из групп))

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    35 минут назад

    В Этот день, 12 июня.. Праздник только у царя и его свиты.

    К простому люду, не обслуживающему вертикаль власти, этот праздник не имеет никакого отношения.

    Всё абсолютно очень даже кризисно.(( Бензин поэтапно повышается в цене, от этого повышаются цены на продукты. народ по сути загоняют в нищету - насильно,((

  • Туж2

    Туж2
    32 минуты назад

    3.2

  • ММС

    ММС
    32 минуты назад

    alex 3

    ММС

    alex 3

    ММС

    alex 3



    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.


    И откуда столько ненависти к людям? Делите людей на избранных и чернь. Многие пытались доказать избранность одних перед другими и плохо кончили.


    Всегда при любой власти и в любом государстве, организации, коллективе были, есть и будут, избранные, неугодные, тот кто придумывает и тот кто реализовывает задуманное. Неужели уважаемый, вы еще в этом не разобрались?!


    неужели , уважаемый, Вы не разобрались, что перед законом все равны, и кто украл мешок картошки и кто подмял под себя 80 млр. А ещё зубы надо от грязи чистить , что бы кариес не размножался и регулярно менять зубную щётку.


    Де-юре да конечно перед законом все равны, но де-факто это далеко не так, видимо еще мало живете на земле, а все витаете в облаках, да на митингах скачете и кричите. А про гигиену ротовой полости это правильно и я об этом же, вот очистили от неугодных элементов , не дали "зеленый "согласно букве закона, быть митингу вот "зубки" и дальше здоровенькими будут. Любая власть так действовала и будет действовать, чтобы остаться у рычагов ее управления, никто ее просто так не отдаст.


    а вы что же живете дольше значит умнее себя считаете? Это как два бомжа поспорили кто из них грязнее, и оказалось что который дольше живет , тот значит грязнее -прямая зависимость. Так кто у вас считается "неугодным элементом". тот кто 80 млр умыкнул или тот кто посмел потребовать, что бы хотя бы провели расследование над этим негодяем? Странное у вас понятие о "неугодных элементах".



    Каждому плоду свое созревание. А Вы судя по ответам и мысленной направленности еще в стадии "распускания". Не теряйте время на митинги, а посвятите это драгоценное, которое неизбежно потерять и невозможно вернуть на себя любимого и будет Вам шасте alex 3.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    28 минут назад

    ММС

    alex 3

    ММС

    alex 3

    ММС

    alex 3



    ММС

    Выйдет не народ, а гиены в человеческом обличье, те, кто ленивый и бездарный, а они себя не находят в любом обществе. Гиены не виноваты, что они таковыми являются, но наша задача изолировать их от нормальный граждан России, а если потребуется, то и устранить, дабы сохранить целостность государства.


    И откуда столько ненависти к людям? Делите людей на избранных и чернь. Многие пытались доказать избранность одних перед другими и плохо кончили.


    Всегда при любой власти и в любом государстве, организации, коллективе были, есть и будут, избранные, неугодные, тот кто придумывает и тот кто реализовывает задуманное. Неужели уважаемый, вы еще в этом не разобрались?!


    неужели , уважаемый, Вы не разобрались, что перед законом все равны, и кто украл мешок картошки и кто подмял под себя 80 млр. А ещё зубы надо от грязи чистить , что бы кариес не размножался и регулярно менять зубную щётку.


    Де-юре да конечно перед законом все равны, но де-факто это далеко не так, видимо еще мало живете на земле, а все витаете в облаках, да на митингах скачете и кричите. А про гигиену ротовой полости это правильно и я об этом же, вот очистили от неугодных элементов , не дали "зеленый "согласно букве закона, быть митингу вот "зубки" и дальше здоровенькими будут. Любая власть так действовала и будет действовать, чтобы остаться у рычагов ее управления, никто ее просто так не отдаст.


    а вы что же живете дольше значит умнее себя считаете? Это как два бомжа поспорили кто из них грязнее, и оказалось что который дольше живет , тот значит грязнее -прямая зависимость. Так кто у вас считается "неугодным элементом". тот кто 80 млр умыкнул или тот кто посмел потребовать, что бы хотя бы провели расследование над этим негодяем? Странное у вас понятие о "неугодных элементах".


    Каждому плоду свое созревание. А Вы судя по ответам и мысленной направленности еще в стадии "распускания". Не теряйте время на митинги, а посвятите это драгоценное, которое неизбежно потерять и невозможно вернуть на себя любимого и будет Вам шасте alex 3.



    Вот и тратят своё драгоценное время на себя любимых, ворьё во власти и обслуживающие их проститутки всех мастей.

    Живут в собственном счастье на хребте исчезающего народа.

    Самый натуральный геноцид.

  • Robin

    Robin
    24 минуты назад

    Сергей вокалист

    Вот и тратят своё драгоценное время на себя любимых, ворьё во власти и обслуживающие их проститутки всех мастей.

    Живут в собственном счастье на хребте исчезающего народа.

    Самый натуральный геноцид.



    Да вы хоть значение данного слова посмотрите! А то пихаете в каждое сообщение. Смешно же.

    Митинг разогнали - геноцид. Не хотите участвовать в нашей шараге - поздравляем, вы - сторонник геноцида.

    Такие смешные ребята, прям сделали мой день. Сижу смеюсь, уже в голос.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    19 минут назад

    Как же вы однако, пытаетесь заретушировать всё, под митинг оппозиции.

    Митинги не происходят просто так.

    Жизнь народа России, не становится день ото дня всё лучше.

    Цены на продукты, бензин, лекарства и на Бог весть знамо что, не становятся ниже.

    Поборы, налоги придуманные, становятся всё изощрённее))

    Что тут смешного?.. народ опускается в нищету и гибнет от отравленной еды, социальной необустроенности на всех уровнях жизни)).

    Что здесь смешного?))..

  • Туж3

    Туж3
    11 минут назад

    Туж2

    3.2



    А ответ такой был хороший и стерли...

    З.Ы. До коле!!!

  • vertex

    vertex
    8 минут назад

    Сергей вокалист

    Как же вы однако, пытаетесь заретушировать всё, под митинг оппозиции.

    Митинги не происходят просто так.

    Жизнь народа России, не становится день ото дня всё лучше.

    Цены на продукты, бензин, лекарства и на Бог весть знамо что, не становятся ниже.

    Поборы, налоги придуманные, становятся всё изощрённее))

    Что тут смешного?.. народ опускается в нищету и гибнет от отравленной еды, социальной необустроенности на всех уровнях жизни)).

    Что здесь смешного?))..



    Да ничего смешного, все правда. Смеяться 15 июня будет население, с ответов петросяна.

  • OT

    OT
    6 минут назад

    Коррупционеры стремятся ликвидировать движение против коррупции и полицаев натаскивают

  • Туж3

    Туж3
    2 минуты назад

    Сергей вокалист

    Как же вы однако, пытаетесь заретушировать всё, под митинг оппозиции.

    Митинги не происходят просто так.

    Жизнь народа России, не становится день ото дня всё лучше.

    Цены на продукты, бензин, лекарства и на Бог весть знамо что, не становятся ниже.

    Поборы, налоги придуманные, становятся всё изощрённее))

    Что тут смешного?.. народ опускается в нищету и гибнет от отравленной еды, социальной необустроенности на всех уровнях жизни)).

    Что здесь смешного?))..



    Что бы жить лучше и жить веселее нехрен СССР было валить.

    А счас кушайте тока не обляпайтесь.

    Но не забудьте что под крики свалим этот проклятый рЫжим и заживем, под который вы молодежь несмышленую подталкиваете.

    Уже валили СССР в 1991, Ливию в 2011, Украину в 2014.

    И не зажили они. Еще вспомните Болгарию И Венгрию. И Румынию. Прибалтийских тигров которые в Европе, Молдову которая член

    Умные и взрослые помнят это. А таки как вы "человеки мира" за три копейки хотят развести

    З.Ы. А то что:"сперва мы жили бедно потом нас обокрали" это зеркалу скажите..

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