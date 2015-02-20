10 суток ареста получил один из организаторов несанкционированного митинга против коррупции в Благовещенске

Одному из организаторов «народного схода», который прошел 12 июня на площади Ленина в центре Благовещенска, суд дал 10 суток ареста. Об этом стало известно от самих организаторов. Сейчас на очереди рассмотрение административных дел в отношении еще нескольких участников несанкционированного митинга.

«Народный сход» прошел в Благовещенске 12 июня. В акции приняло участие около 250 человек. Они выступали за Конституцию России, право проведения народных собраний, а также против коррупции. Разрешение на проведение митинга администрация города не давала.

Полицейские принялись задерживать участников практически сразу после начала мероприятия. Официальных комментариев амурское управление МВД пока не дает, но сами задержанные вечером сообщали о том, что в полицию доставили около 20 человек. Среди них были и несовершеннолетние.

Организаторы ночь с 12 на 13 июня провели в полиции. Утром 13 июня в Благовещенском городском суде начались заседания по административным делам, возбужденным в отношении участников «народного схода». Первым рассмотрели дело благовещенца Петра Болотина. Ему предъявили обвинение по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». По решению суда ближайшие 10 дней Петр проведет под арестом.

По данным источника, организацию митинга вменяют еще двум благовещенцам. Их дела судье только предстоит рассмотреть. Так же как и дела в отношении еще нескольких участников акции. По неподтвержденной информации, в суд должны явиться около 15 человек.

В пресс-службе Благовещенского городского суда информацию и решениях по делам участников протестной акции пообещали предоставить к концу рабочего дня.

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Нино Кохреидзе