В центре Благовещенска на время отключат несколько светофоров
В среду, 14 июня, в центре Благовещенска будут временно обесточены светофоры на четырех перекрестках. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», это связано с проведением ремонтных работ.
Отключение светофоров продлится с 4 часов утра до 17 часов вечера. Они находятся на перекрестках улиц: 50-летия Октября и Горького; 50-летия Октября и Красноармейская; Шевченко и Красноармейская; Пионерская и Красноармейская.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей учитывать эти обстоятельства и при проезде данных участков дорог руководствоваться знаками приоритета.
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