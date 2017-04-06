В центре Благовещенска на время отключат несколько светофоров

Фото: ng72.ru

В среду, 14 июня, в центре Благовещенска будут временно обесточены светофоры на четырех перекрестках. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», это связано с проведением ремонтных работ.

Отключение светофоров продлится с 4 часов утра до 17 часов вечера. Они находятся на перекрестках улиц: 50-летия Октября и Горького; 50-летия Октября и Красноармейская; Шевченко и Красноармейская; Пионерская и Красноармейская.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей учитывать эти обстоятельства и при проезде данных участков дорог руководствоваться знаками приоритета.

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#транспорт

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Александр Авдеев