«Велоночь с Амур.инфо–2017» пройдет 23 июня

Традиционная летняя «Велоночь с Амур.инфо» в 2017 году пройдет 23 июня. Пробег перенесли с 1 июля, и он начнется сразу после завершения праздничных мероприятий на площади Ленина в рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Вся колонна соберется на площади Победы, однако символический старт будет дан на площади Ленина.

Вечером в пятницу, 23 июня, на центральной площади запланировано торжественное открытие Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. В 21:45 на сцену выйдут два мэра: Благовещенска – Валентина Калита и Хэйхэ – Се Баолу. Вдвоем они дадут старт «Велоночи с Амур.инфо». Двум велосипедистам вручат флаги России и Китая, с которыми те проедут до площади Победы. Здесь они соединятся со всеми участниками.

Организаторы определили маршрут «Велоночи» в этом году так: от площади Победы автоколонна проедет до гостиницы «Зея», после чего отправится по Калинина до кольца. Там велосипедисты повернут на улицу Магистральную, по которой доедут до Театральной, и по ней поедут до улицы Ленина. Затем по главной улице Благовещенска колонна доедет до улицы Островского, где свернет на набережную Амура. И уже по набережной финиширует на площади Победы.

Велопробег Амур.инфо проводит совместно с велоклубом «Амурбайк», городским управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи и областным министерством культуры.

Принять участие в нем может любой желающий, предварительная заявка не требуется. Единственное ограничение – возрастное. Ехать в колонне могут участники не моложе 16 лет. Более юные велосипедисты не допускаются даже в сопровождении взрослых.

Каждый участник пробега должен иметь на себе любые светоотражающие элементы, поскольку мероприятие проходит в темное время суток. Также приветствуется защитное снаряжение – шлем, налокотники, наколенники и так далее.

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#отдых #спорт

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Василий Кленин