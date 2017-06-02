Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:32 0

Амурчанин заявил в следственный комитет об избиении полицейским

Амурчанин заявил в следственный комитет об избиении полицейским
Фото: sibkray.ru

В Приамурье за ложный донос будут судить 34-летнего жителя поселка Чильчи Тындинского района. Мужчина заявил в следственный комитет о том, что его избил участковый. Однако эта версия в ходе расследования была опровергнута.

Как пишет газета «БАМ», инцидент произошел в декабре 2016 года. В тот день участковый пришел к сельчанину домой в связи с поступившим заявлением о краже имущества. В ходе осмотра полицейский обнаружил похищенное имущество. Когда он попытался зафиксировать данный факт, сельчанин стал выталкивать участкового из квартиры. Полицейский был вынужден применить в ответ физическую силу.

На следующий день молодой человек зафиксировал в медицинском учреждении телесные повреждения и обратился в следственный комитет. Он заявил о превышении участковым должностных полномочий. Однако эта версия была опровергнута в ходе начавшегося следствия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Во вторник, 13 июня, дело было передано в Тындинский районный суд. Сельчанину грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Просмотров всего: 841

#закон #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В селе Садовом пассажирский автобус сбил мотоциклиста
Происшествия 1

В Приамурье за убийство и другие преступления осудили лидера банды
Происшествия

У двух благовещенцев подтвердили лихорадку Денге
Происшествия

В Архаре разыскивают мужчину, страдающего эпилепсией и провалами в памяти