Амурчанин заявил в следственный комитет об избиении полицейским

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В Приамурье за ложный донос будут судить 34-летнего жителя поселка Чильчи Тындинского района. Мужчина заявил в следственный комитет о том, что его избил участковый. Однако эта версия в ходе расследования была опровергнута.

Как пишет газета «БАМ», инцидент произошел в декабре 2016 года. В тот день участковый пришел к сельчанину домой в связи с поступившим заявлением о краже имущества. В ходе осмотра полицейский обнаружил похищенное имущество. Когда он попытался зафиксировать данный факт, сельчанин стал выталкивать участкового из квартиры. Полицейский был вынужден применить в ответ физическую силу.

На следующий день молодой человек зафиксировал в медицинском учреждении телесные повреждения и обратился в следственный комитет. Он заявил о превышении участковым должностных полномочий. Однако эта версия была опровергнута в ходе начавшегося следствия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Во вторник, 13 июня, дело было передано в Тындинский районный суд. Сельчанину грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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Александр Авдеев