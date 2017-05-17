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В ЕАО израненная дикая коза сама пришла за помощью к врачам

В ЕАО израненная дикая коза сама пришла за помощью к врачам
Фото: eaomedia.ru

Сотрудники биробиджанской станции скорой помощи обратились в службу спасения после того, как на их территорию забежала дикая коза, которую было нужно изловить. Как выяснилось позже, косуля была ранена и пришла к людям за помощью. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Группа спасателей выехала к месту происшествия. Сотрудники МЧС, надев брезентовые перчатки, защищающие от укусов, с помощью специального устройства-удавки изловили мечущееся животное.

Медики обследовали гостью и обнаружили, что коза имеет раны на ногах. Главврач медучреждения забрал пострадавшее животное к себе на передержку. После выздоровления он выпустит его в заповедник «Бастак».

По словам сотрудника поисково-спасательного подразделения ЕАО Андрея Буякова, в их практике немало случаев, когда животным требовалась помощь, но чтобы дикие звери являлись за ней самостоятельно, такое бывает нечасто.

«В этом году сотрудники МЧС России вытаскивали из выгребной ямы крупный рогатый скот, снимали с высоких деревьев кошек, извлекали собак из канализационных люков, ловили змей на территориях частных домовладений, которые пробрались в жильё», – рассказал Буяков, добавив, что все выезды на сообщения о происшествиях с животными являются второстепенными, так как в приоритете – оказание помощи людям.

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#животные #происшествия

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