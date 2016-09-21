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Амурское УФАС признало рекламу суррогатного материнства на автобусных билетах незаконной

Амурское УФАС признало рекламу суррогатного материнства на автобусных билетах незаконной
Фото: vostokmedia.com

Управление федеральной антимонопольной службы по Амурской области рассмотрело дело в отношении компании, которая размещала на автобусных билетах в Благовещенске рекламу суррогатного материнства. Ее действия признаны незаконными.

Соответствующее решение УФАС вынесло 6 июня 2017 года, копия документа есть в распоряжении ИА «Амур.инфо». Как говорится в решении, текст рекламы нарушает закон «О рекламе». Он создает у потребителей ложное впечатление о том, что компания является медицинской организацией, оказывающей услуги по акушерству и гинекологии. Это впечатление усиливается из-за надписи о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов. В то же время в тексте нет информации о том, что компания лишь оказывает посреднические услуги между потенциальными родителями и суррогатной матерью.

Компании выдадут предписание о прекращении нарушения законодательства. Будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Компания может обжаловать решение УФАС в Арбитражном суде.

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#дети #закон #здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Амур-инфо не далее, чем на прошлой неделе у себя на сайте спокойно разместило эту гадость. Молодцы, что вовремя сориентировались и убрали.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Кварц

    Амур-инфо не далее, чем на прошлой неделе у себя на сайте спокойно разместило эту гадость. Молодцы, что вовремя сориентировались и убрали.



    А Вы прочитали текст? Оказывается, там всего лишь не верно написан текст, то есть если его переделать и исправить, то такая реклама считается законной...

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