Амурское УФАС признало рекламу суррогатного материнства на автобусных билетах незаконной

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Управление федеральной антимонопольной службы по Амурской области рассмотрело дело в отношении компании, которая размещала на автобусных билетах в Благовещенске рекламу суррогатного материнства. Ее действия признаны незаконными.

Соответствующее решение УФАС вынесло 6 июня 2017 года, копия документа есть в распоряжении ИА «Амур.инфо». Как говорится в решении, текст рекламы нарушает закон «О рекламе». Он создает у потребителей ложное впечатление о том, что компания является медицинской организацией, оказывающей услуги по акушерству и гинекологии. Это впечатление усиливается из-за надписи о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов. В то же время в тексте нет информации о том, что компания лишь оказывает посреднические услуги между потенциальными родителями и суррогатной матерью.

Компании выдадут предписание о прекращении нарушения законодательства. Будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Компания может обжаловать решение УФАС в Арбитражном суде.

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Александр Авдеев