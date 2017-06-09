За минувшие три выходных дня на дорогах Приамурья пострадали девять человек

За три минувших выходных дня, с 10 по 12 июня, на территории Амурской области в семи дорожно-транспортных происшествиях девять человек получили травмы различной степени тяжести. Большая часть аварий с пострадавшими была зарегистрирована 11 июня. В ДТП участвовали в том числе и несовершеннолетние водители.

11июня в 02:30 в Благовещенске водитель 1992 года рождения, будучи лишённым водительских прав, управлял автомобилем Subaru Forester в состоянии опьянения. Не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, он въехал в стоящий автомобиль Toyota Funcargo. В результате водитель автомобиля Toyota Funcargo травмирован.

В 14:00 в Свободном водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Nissa Xtrail, при проезде нерегулируемого перекрестка сбил пешехода 1947 года рождения, который переходил проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. Пешеход травмирован.

В 15:00 в Сковородинском районе водитель 1985 года рождения, находясь за рулем Toyota Carina, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате ДТП водитель получил травмы.

В 18:30 в Шимановском районе водитель 1959 года рождения, находясь за рулем Toyota Harrier, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир 1956 года рождения получили травмы.

В 19:20 в Райчихинске водитель 2003 года рождения, управляя китайским мотоциклом, не имея водительских прав, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda CRV. В результате несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла травмированы.

12 июня в 21:20 в Белогорске водитель 1986 года рождения, находясь за рулем Toyota Wish, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, наехал на велосипедиста 1998 года рождения, который выехал на перекресток на красный сигнал свет. В результате ДТП водитель велосипеда травмирован.

13 июня в 02:10 в Благовещенске водитель 1980 года рождения, будучи лишенным водительских прав, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате ДТП травмирован пассажир 1961 года рождения. По факту всех ДТП ведется проверка, сообщает Амурская Госавтоинспекция.

Всего за три дня в регионе пресечено 1 596 нарушений ПДД, из них в 58 случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения, 56 водителей превысили установленную скорость движения, 12 нарушили правила перевозки детей. 205 пешеходов пренебрегли соблюдением ПДД.

Кроме этого, 5 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами и 4 водителя – за управление транспортным средством с превышением уровня шума.

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Екатерина PL