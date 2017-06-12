Интернет-журнал Амур.life покажет читателям другой мир

Интернет-журнал Амур.life стартует с новой концепцией. «Смотри на мир по-другому» – призывает редакция. Журналисты издания будут стараться посмотреть на привычные вещи под иным углом и рассказать об этом читателям.

«Амур.life – это интернет-журнал не о том, что происходит, а о том, что есть. Много интересных вещей существует вокруг нас, но мы об этом не знаем. Много интересных людей живет рядом с нами, но мы их не замечаем. Мы будем рассказывать необычные истории, знакомить вас с неординарными людьми, открывать новое в хорошо известном. Словом, будем стараться выходить за рамки привычного, – делится планами редактор Амур.life Оксана Руденко. – Будем предлагать нашим читателям пораскинуть мозгами и узнать новое, участвуя в различных онлайн-викторинах. Будем делать всевозможные обзоры – начиная с того, где можно получить скидки, и до того, на какой фильм или концерт лучше сходить. Разбираться, на самом ли деле полезное – полезно, а вредное – вредно».

На Амур. Life появятся новые рубрики, такие как «По гостям», когда журналисты будут рассказывать о том, как живут известные в области люди; «Бывшие» – это рубрика о тех, кто когда-то жил в Амурской области, но по разным причинам уехал из региона. Для тех, кто следит за своим телом, не отстает от моды, увлекается необычными способами омоложения – раздел Beauty. «Сезон скидок», в которой будет рассказано, где и как можно получить скидки на товары и услуги. «Я и моя тварь» – рубрика о владельцах животных, о схожести и различиях в характерах хозяев и питомцев и еще много других разделов.

На Амур. life планируют проводить онлайн-трансляции с приглашенными гостями, которыму задавать вопросы будет не ведущий, а сами интернет-пользователи.

Редакция призывает читателей делиться интересными историями, сообщать обо всем необычном, таинственном, уникальном.

Свои истории можно присылать на адрес электронной почты life@amur.info. Также всегда на связи будет WhatsApp 89145571750.

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#СМИ

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Нино Кохреидзе