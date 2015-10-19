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На очередном благовещенском «Добромаркете» соберут средства на лечение Арсения Реснянского

На очередном благовещенском «Добромаркете» соберут средства на лечение Арсения Реснянского

Очередной благотворительный «Добромаркет» пройдет в Благовещенске 18 июня, сообщают организаторы. Его целью станет сбор средств на лечение трехлетнего Арсения Реснянского, которому требуется трансплантация тонкого кишечника.

Мероприятие будет проходить на набережной реки Амур в районе ротонды, начало – в 16:00. В рамках «Добромаркета» будут работать ярмарка hand made товаров и услуг в сфере красоты, фото-зоны, мастер-классы, пройдет концерт. Отдельно будет работать «доброточка», на которой можно взять любую вещь, а взамен положить любую сумму в ящик для сбора.

В течение «Добромаркета» участники выставят на благотворительный аукцион свои товары и услуги. Также можно будет приобрести шарик с надписью: «Я помог Арсению!», тем самым помочь малышу. Для детей будет работать аквагример.

Каждый желающий сможет сделать фото с выставочными собаками школы хендлинга. Также можно будет увидеть показательные выступления кинолога со служебной собакой Енджиной. В конце мероприятия выступит театр огня «Одержимые».

Как сообщало Амур.инфо, предыдущий «Добромаркет» прошел в Благовещенске 20 мая. На нем собирали средства на лечение полуторагодовалой Даши Сибилевой, которая пострадала в перинатальном центре.

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#жизнь #здоровье

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