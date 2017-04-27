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сегодня, 13:01 4

Амурским староверам из Южной Америки подарят пять коров

Амурским староверам из Южной Америки подарят пять коров
Фото: amurobl.ru

Староверам из Южной Америки, которые переселились в Амурскую область, решено передать пять коров. На сегодня в Приамурье живет уже 27 переселенцев – пять семей. Сейчас в распоряжении староверов более 1 000 гектаров земли: восемь из них оформлены по программе предоставления дальневосточных гектаров, еще 11 – в перспективе.

По данным администрации города Свободного, еще три семьи из Южной Америки подтвердили своё желание переехать в Приамурье.

«Необходимо глубже рассматривать вопрос переселения и определить, что нужно региону для появления новых поселений. Мы всегда рады помочь людям, желающим жить и работать на амурской земле. Большие семьи староверов готовы заниматься традиционным видом деятельности для Приамурья – сельским хозяйством. Для этого им нужна земля», – отметил губернатор Александр Козлов.

Возможно, земля для переселенцев будет предоставляться не в Свободненском районе, а на других территориях, где есть пустующие территории.

Еще один важный вопрос, который был поднят на встрече, – оказание помощи в строительстве жилья, подведении электроснабжения и прокладке дорог к новым поселениям.

«До 10 июля мы разработаем план совместных действий. Его воплощение будет способствовать привлечению в Амурскую область на постоянное место жительства большего числа людей, желающих жить и работать на благо региона», – сказал Александр Козлов.

В поселении староверы уже построили три дома, возводят еще два. Они подали заявки на получение сельскохозяйственных грантов. В приоритете переселенцев – молочное животноводство. В хозяйстве общины насчитывается девять голов крупного рогатого скота. Получаемое молоко фермеры перерабатывают, готовя сыр, масло и другие молочные продукты. Продукция у населения пользуется популярностью, но объемы пока невелики, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Дальний Восток #жизнь #Свободный #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    25 минут назад

    Кто бы своим чего подарил... Заплатила все налоги, за жильё и землю под ним... и сплю спокойно.

  • 123.rewq

    123.rewq
    18 минут назад

    Закончится эта компанейщина с переселением и как бы не пришлось этим староверам горько пожалеть о том времени, когда неплохо жилось в Южной Америке ))))

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    123.rewq

    Закончится эта компанейщина с переселением и как бы не пришлось этим староверам горько пожалеть о том времени, когда неплохо жилось в Южной Америке ))))



    + много)))

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    Алиса65

    Кто бы своим чего подарил... Заплатила все налоги, за жильё и землю под ним... и сплю спокойно.



    За своими не следят из центра, а за староверами пристально бдит око из Московии.

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