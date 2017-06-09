Дождь в некоторых районах, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 14 июня

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В Амурской области 14 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 13…18 градусов тепла, местами – плюс 5…10 градусов. Днем термометры покажут 27…32 градуса выше нуля, в дожде – плюс 20…25 градусов.

В Благовещенске 14 июня установится переменная облачность, во второй половине ночи возможен слабый дождь. Северо-восточный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит 17…19 градусов тепла, днем – плюс 27…29 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL