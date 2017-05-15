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Учёные предлагают создать на Марсе парниковый эффект

Учёные предлагают создать на Марсе парниковый эффект
Фото: Inoplanetyanin.ru

Изменить климатические условия Марса, чтобы в дальнейшем провести колонизацию Карсной планеты, предложил американский инженер Роберт Зубрин. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал Hotgeo.

По словам учёного, все явления, которые сейчас можно наблюдать на Марсе, когда-то давно проходили и на Земле. Изначально в атмосфере нашей планеты не было кислорода, были только углекислый газ и азот. Коренные изменения внёс парниковый эффект, который Зубрин и предлагает теперь применить на Марсе.

Специалист пояснил, что для изменения климатических особенностей Красной планеты понадобится около тысячи лет. Зато в случае удачного эксперимента по поверхности планеты можно будет перемещаться без скафандра.

По словам учёного, для выпуска парниковых газов необходимо разместить на орбите 250-километровое зеркало, что позволит растопить лёд и выпустить углекислый газ в атмосферу. После чего нагрев небесного тела приведёт к образованию облаков и парникового эффекта.

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#космос #наука

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