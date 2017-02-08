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сегодня, 12:07 11

Благовещенец заплатит 5 тысяч рублей за то, что заступился за свою бабушку

Благовещенский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» в отношении местного жителя. Горожанин, заступившись за свою бабушку, ударил обидчика в голову. За это мужчине предстоит заплатить штраф – 5 тысяч рублей.

В суде было установлено, что пенсионерка сделала замечание, курившему в подъезде мужчине, а тот толкнул ее. Старушка упала. На подмогу пришел внук женщины, он ударил обидчика в голову. Повреждения курильщик получил незначительные.

Обидчик в суде заявил, что никого не толкал, а пенсионерка упала сама. При этом свидетели отрицательно характеризовали мужчину, сообщив, что он действительно постоянно курит на лестничной клетке.

Однако суд не нашел оснований полагать, что со стороны благовещенца, защищавшего бабушку, была крайняя необходимость в применении физической силы или невменяемость. Поэтому мужчине назначили наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • obs

    obs
    1 час назад

    Надо было еще на пятерку окурком хлебало ублюдку прижечь

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    За такое дело и 5 тысяч не жалко. Внук поступил как мужчина.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Внук достоин уважения, а судье позор!

    Скажите фамилию судьи,"героев" должны знать в лицо!

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Как обычно :(

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    А трусливому курилке судья 1500 штрафа впаял за курение в подъезде? Как бабок толкать, так он храбрый - а как в нос получить - под юбку прячеться.

    Тьфу на такого.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    У нас одна дебилка тоже все время в подъезде курит, причем даже летом, когда можно и на балконе покурить. На замечания никак не реагирует. Эх....где взять лишних пять тыр, так хочется ей врезать!

  • Robin

    Robin
    48 минут назад

    А почему бабушка в ответ на побои не подала заявление?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    37 минут назад

    Robin

    А почему бабушка в ответ на побои не подала заявление?



    Действительно, в свою очередь курильщик бы тоже заплатил 5 тысяч...Бесят такие подъездные гниды...еще потом совести хватает, заявление написать...тьфу

  • Алиса65

    Алиса65
    17 минут назад

    "А почему бабушка в ответ на побои не подала заявление?"

    Вы смеётесь? Какое заявление и на кого, когда он даже в суде заявил, что никого не толкал. Нашей милиции нужна куча свидетелей. А хамов полно везде. Вот живу в Белогорске, что гражданин Мелюков назвал городом вежливых людей, только и курят в подъездах и ругаются прелюдно матом. Вежливость так и прёт из всех щелей.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    13 минут назад

    Алиса65

    "А почему бабушка в ответ на побои не подала заявление?" Вы смеётесь? Какое заявление и на кого, когда он даже в суде заявил, что никого не толкал. Нашей милиции нужна куча свидетелей. А хамов полно везде. Вот живу в Белогорске, что гражданин Мелюков назвал городом вежливых людей, только и курят в подъездах и ругаются прелюдно матом. Вежливость так и прёт из всех щелей.



    Уважаемая, статья 6.1.1. КоАП.РФ , это гражданско-правовые отношения....Полицейские составили бы протокол отправили в суд, а там уже суд должен решить виноват он или нет...Как правило штрафы или исправительные работы вменяют всем...если ты сам не докажешь, что ты не трогал человека. А там уже мало кого интересуют его пустые заявления по поводу, что он никого не трогал

  • vertex

    vertex
    12 минут назад

    Алиса65

    "А почему бабушка в ответ на побои не подала заявление?" Вы смеётесь? Какое заявление и на кого, когда он даже в суде заявил, что никого не толкал. Нашей милиции нужна куча свидетелей. А хамов полно везде. Вот живу в Белогорске, что гражданин Мелюков назвал городом вежливых людей, только и курят в подъездах и ругаются прелюдно матом. Вежливость так и прёт из всех щелей.



    А пресс - секретарь Мелюкова курит? Про, то что ругается на форуме заметили.

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