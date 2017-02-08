Благовещенец заплатит 5 тысяч рублей за то, что заступился за свою бабушку

Благовещенский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» в отношении местного жителя. Горожанин, заступившись за свою бабушку, ударил обидчика в голову. За это мужчине предстоит заплатить штраф – 5 тысяч рублей.

В суде было установлено, что пенсионерка сделала замечание, курившему в подъезде мужчине, а тот толкнул ее. Старушка упала. На подмогу пришел внук женщины, он ударил обидчика в голову. Повреждения курильщик получил незначительные.

Обидчик в суде заявил, что никого не толкал, а пенсионерка упала сама. При этом свидетели отрицательно характеризовали мужчину, сообщив, что он действительно постоянно курит на лестничной клетке.

Однако суд не нашел оснований полагать, что со стороны благовещенца, защищавшего бабушку, была крайняя необходимость в применении физической силы или невменяемость. Поэтому мужчине назначили наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

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Екатерина PL