В Свободном выбрали лучших гонщиков Дальнего Востока

В Свободном завершился второй этап чемпионата Дальнего Востока и четвёртый этап чемпионата Амурской области по классическому авторалли «Свободный–2017» на кубок главы города.

На протяжении двух дней, 9 и 10 июня, в окрестностях города Свободного проходил чемпионат Амурской области по авторалли «Свободный–2017». В гонках участвовали 15 экипажей из Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Шимановска, Хабаровска, Якутии и Свободного. В соревнованиях принимали участие два класса автомобилей.

10 июня на территории базы отдыха в посёлке Бардагон состоялось торжественное награждение победителей. Глава города Юрий Романов приветствовал участников соревнований, поздравил всех с завершением гонок, а также торжественно вручил победителям грамоты, кубки и медали, сообщает пресс-служба города Свободного.

По итогам двух дней соревнований места распределились следующим образом:

1 место – Виталий Антонов, Дмитрий Дорошенко, Андрей Чернецких, Геннадий Пономарёв;

2 место – Алексей Вольф, Александр Пыжиков, Сергей Рассоха, Константин Николаев;

3 место – Владислав Иванов, Евгений Ситников, Алексей Бычков, Михаил Бычков.

В командном зачёте 1 место – Honda Racing, 2 место – Pit Stop, 3 место – ДОСААФ.

Просмотров всего: 242

#Свободный #спорт

распечатать

Анастасия Болотина