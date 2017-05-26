В Мазановском районе тушат природный пожар, возникший в минувшие выходные

За прошедшие выходные в Амурской области было зарегистрировано четыре природных пожара. Возгорания случились 11 и 12 июня. На сегодняшний день продолжает действовать обнаруженный накануне пожар в лесной зоне в Мазановском районе на площади в 40 гектаров, в 17 километрах от Дугды. Для населенного пункта угрозы нет.

Как сообщает сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, в воскресенье было обнаружено одно возгорание в 15 километрах от населенного пункта Талдан Сковородинского района на площади 24 гектара. В тот же день пожар локализовали, на его тушении задействовали 18 человек и 4 единицы техники.

В понедельник на территории Приамурья было зарегистрировано три природных пожара в Сковородинском и Мазановском районах на общей площади 68 гектаров. Одно из возгораний удалось ликвидировать, второе, действующее в 7 километрах от Большого Невера на 4 гектарах, локализовали.

На тушении действующего пожара 13 июня задействовано 43 человека (26 человек парашютно-пожарной службы и 17 человек десантно-пожарной службы) и 3 единицы техники.

Просмотров всего: 181

#пожары #происшествия

распечатать

Екатерина PL