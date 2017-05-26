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сегодня, 11:47 3

В Мазановском районе тушат природный пожар, возникший в минувшие выходные

За прошедшие выходные в Амурской области было зарегистрировано четыре природных пожара. Возгорания случились 11 и 12 июня. На сегодняшний день продолжает действовать обнаруженный накануне пожар в лесной зоне в Мазановском районе на площади в 40 гектаров, в 17 километрах от Дугды. Для населенного пункта угрозы нет.

Как сообщает сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, в воскресенье было обнаружено одно возгорание в 15 километрах от населенного пункта Талдан Сковородинского района на площади 24 гектара. В тот же день пожар локализовали, на его тушении задействовали 18 человек и 4 единицы техники.

В понедельник на территории Приамурья было зарегистрировано три природных пожара в Сковородинском и Мазановском районах на общей площади 68 гектаров. Одно из возгораний удалось ликвидировать, второе, действующее в 7 километрах от Большого Невера на 4 гектарах, локализовали.

На тушении действующего пожара 13 июня задействовано 43 человека (26 человек парашютно-пожарной службы и 17 человек десантно-пожарной службы) и 3 единицы техники.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Природный пожар?.. Это как?.. Молния ударила?.. Или там вулкан просто стал причиной пожара?

  • ay

    ay
    48 минут назад

    Экий вы непонятливый, природный пожар - это значит горит природа. Сама по себе. Как и было предположено. Хотя с вероятностью 99,9% можно утверждать, что у авторов этого пожара есть имя и фамилия.

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Сергей Труш

    Природный пожар?.. Это как?.. Молния ударила?.. Или там вулкан просто стал причиной пожара?



    Горючку списать нужно и нужность показать.

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