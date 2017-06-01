В США родилась 6-килограммовая девочка

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В американском штате Флорида родилась девочка, весящая более 6 килограммов. Карли Корбитт появилась на свет путём кесарева сечения 15 мая, на неделю раньше запланированного срока. Вес новорождённой составил 6 042 граммов, рост – почти 57 сантиметров. Об этом сообщает Deti.mail.ru со ссылкой на ABC News.

«Она была такой огромной, что мне показалось – я родила годовалого ребенка», – рассказала потрясённая мама. Карли – уже пятый ребёнок в семье. Четверо старших детей тоже появлялись на свет немаленькими – сыновья весили почти 4,5 кило, а дочери ненамного меньше, но Карли установила семейный рекорд.

По словам Ларри (счастливого отца), медперсонал, находящийся в родильном зале, увидев новорождённую, сначала были в шоке, а потом пришли в восторг, начали смеяться и делать ставки по поводу её веса. «Я слышал, как доктор, который делал кесарево, повторял: “О боже, о боже, она, наверное, весит килограммов семь. Этот ребёнок когда-нибудь закончится? Может их там двое?”» – со смехом вспоминает Ларри.

Он также рассказал, что всё заготовленное к рождению дочки приданое для новорождённых им с супругой пришлось отдать на благотворительность, а вместо этого срочно купить одежки и подгузники побольше. Сейчас, в возрасте трёх недель, Карли носит одежду, предназначенную для 9-месячных детей.

Беременность далась Крисси нелегко, у нее были гестационный диабет и анемия, потребовавшая нескольких переливаний крови, поэтому они с Ларри решили, что Карли будет их последним, самым младшим ребёнком. «С меня уже хватит. Но под занавес мы припасли настоящую бомбу», – шутит Крисси.

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#дети #США

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Алексей Воскобойников