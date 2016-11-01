Амурская область впервые примет дальневосточные соревнования по конному спорту

На территории конного клуба «Аллюр» на этой неделе проведут чемпионат и первенство ДФО по конному спорту. Такие соревнования дальневосточного уровня пройдут в Амурской области впервые. В Благовещенск съедутся участники из разных городов Дальнего Востока, а также именитые судьи со всей страны. Приз – жеребенок буденновской породы

Соревнования будут длиться два дня – 16 и 17 июня. В Благовещенск уже приезжают наездники со своими лошадьми. Некоторые участники будут соревноваться на арендованных скакунах. В «Аллюре» уже расположились 16 лошадей, в ближайшее время привезут еще четырех. Разместить всех удалось на территории благовещенского клуба, несмотря на недавний крупный пожар.

«Нам, конечно, не удалось все восстановить. Еще много работы. Но у нас есть летние сооружения, где мы разместили лошадей приезжих участников. Своих лошадей, которые не будут участвовать в соревнованиях, мы временно развезли по конным клубам. Просто мы начали готовиться к этому чемпионату еще год назад, до пожара. Это на самом деле большое событие для Приамурья. Мы подали заявку, и нам ее согласовали! Конечно, мы не могли уже отказаться, даже после пожара. Если бы мы отказались, то дальневосточные соревнования могли бы вообще не состояться в этом году. Да и неизвестно, когда еще у нашей области будет возможность принять такой масштабный чемпионат», – рассказала руководитель «Аллюра» Ирина Шишова.

Также Ирина отметила, что ранее соревнования такого уровня проводились в Хабаровске и редко – в Приморском крае. В 80-годы команда Амурской области регулярно выезжала на зональные соревнования в Читу. В этом году впервые элита конного спорта Дальнего Востока соберется в Благовещенске. Участники соревнований представят Амурскую область, Хабаровский и Приморский край, Сахалин. На соревнования приглашены «звездные» судьи всероссийской и первой категорий из разных регионов страны.

Главный приз соревнований – жеребенок буденновской породы, предоставленный одним из спонсоров.

Чемпионат начнется в 12:00 по адресу: улица Нагорная, 43А. По окончании все желающие смогут прокатиться на лошадях.

18 июня в 14:00 пройдет конное шоу, посвященное 15-летию конного клуба «Аллюр». В программе концерта: хореографические и театральные постановки, вокальные и инструментальные исполнения, цирковые номера с лошадьми и высшая школа верховой езды.

Вход на все мероприятия свободный.

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#природа #спорт

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Екатерина PL