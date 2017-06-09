Белогорск занял пятое место в топе городов России, интересующихся сайтами знакомств

Фото: youtube.com

Специалисты соцсети «Фотострана» провели исследование: жители каких городов России проводят больше всех времени на сайтах знакомств. В итоге в топ–10 попал амурский город Белогорск – его жители оказались на пятом месте.

В топе оказались исключительно небольшие города. Исследование показало, что больше всех времени на сайтах знакомств проводят жители города Бронницы в Московской области. В среднем это занимает у них более 15 минут.

Второе место заняли жители города Кропоткин Краснодарского края (14:55 минут), третье — Ефремова, Тульской области (13:28 минут).

Также в топ попал еще один дальневосточный город – Биробиджан. Он на четвертом месте. После Биробиджана и Белогорска в десятку попали жители Домодедова, Реутова, Новочебоксарска, Пушкина и Королева.

Исследование показало, что женщины в среднем проводят больше времени на сайтах знакомств — 9:07 минут, а мужчины — 8:55.

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#Белогорск #интернет

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Василий Кленин