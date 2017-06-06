Солист «Любэ» Николай Расторгуев срочно госпитализирован в Туле

Солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев срочно госпитализирован в одно из медицинских учреждений в Туле. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник. «Машина “скорой помощи” забрала певца прямо на площади, где должен был состояться концерт с его участием», – рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 60-летний народный артист России Расторгуев не смог выступить на праздничном концерте в Туле из-за того, что плохо себя почувствовал перед выходом на сцену. При этом остальные участники группы вышли на сцену, но лишь для того, чтобы аккомпанировать местным артистам. Зрителям также объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте.

Группа «Любэ» была создана в 1989 году Игорем Матвиенко. Николай Расторгуев бессменным лидером коллектива с самого его основания. Ранее музыкант обращался за медицинской помощью в Израиле и Сочи.

4 июня 2016 года группа «Любэ» во главе со своим фронтменом выступила на Дне города в Благовещенске. Коллектив принял приглашение принять участие в праздничном концерте, посвящённом 160-летию амурской столицы.

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Алексей Воскобойников