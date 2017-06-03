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Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран

Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран
Фото: КП

Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, беседуя с американским режиссёром Оливером Стоуном, передаёт ТАСС.

Фрагмент из снятого Стоуном четырёхсерийного документального фильма о российском лидере, основанного на интервью с ним, опубликовал в преддверии премьеры телеканал Showtime.

«Мы, в отличие от многих наших партнёров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», – подчеркнул Путин.

Российский президент и американский кинорежиссёр провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырёхсерийный документальный фильм. В ходе разговоров были затронуты самые разнообразные темы – в том числе, запрете в России гей-пропаганды.

Премьерный показ фильма начнётся в США продлится до 15 июня. Пока в эфир вышли лишь несколько фрагментов интервью.

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#кино #политика #российская власть #США #ТВ

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