Участники митинга 12 июня: благовещенские организаторы провели ночь в полиции (видео)

Организаторы «народного схода», прошедшего 12 июня в центре Благовещенска, провели ночь в полиции. Об этом участники акции сообщают на своем канале в Telegram. Официальных комментариев в амурском управлении УВД до сих пор не дают.

Несанкционированную акцию на площади Ленина сами участники назвали «народным сходом». К 14:00 в центре областной столицы собралось около сотни человек. По разным данным, в итоге в акции приняли участие около 250 благовещенцев. Среди собравшихся было много несовершеннолетних.

Первого участника задержали уже в 14:30. Людей с плакатами и российскими флагами полицейские провожали в автобус. Около центральной площади их было два. Через час в социальных сетях начали сообщать уже о 15 задержанных.

После 15:30 участники акции покинули площадь Ленина и пошли по улице 50-летия Октября по направлению к отделению полиции. Задержания по пути продолжились. В Сети появилось видео, как полицейские садят в автомобиль девушку, которая в Periscope вела прямую трансляцию.

Из отделения полиции задержанные сообщали о 20 участниках, доставленных в ОВД.

Вскоре несовершеннолетних задержанных стали отпускать. В 19:30 на канале в Telegram появилось сообщение, что двое организаторов до сих пор находятся в ИВС.

Прокомментировать ситуацию в амурской полиции пообещали после обеда 13 июня.

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Нино Кохреидзе