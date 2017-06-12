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Участники митинга 12 июня: благовещенские организаторы провели ночь в полиции (видео)

Участники митинга 12 июня: благовещенские организаторы провели ночь в полиции (видео)

Организаторы «народного схода», прошедшего 12 июня в центре Благовещенска, провели ночь в полиции. Об этом участники акции сообщают на своем канале в Telegram. Официальных комментариев в амурском управлении УВД до сих пор не дают.

Несанкционированную акцию на площади Ленина сами участники назвали «народным сходом». К 14:00 в центре областной столицы собралось около сотни человек. По разным данным, в итоге в акции приняли участие около 250 благовещенцев. Среди собравшихся было много несовершеннолетних.

Первого участника задержали уже в 14:30. Людей с плакатами и российскими флагами полицейские провожали в автобус. Около центральной площади их было два. Через час в социальных сетях начали сообщать уже о 15 задержанных.

После 15:30 участники акции покинули площадь Ленина и пошли по улице 50-летия Октября по направлению к отделению полиции. Задержания по пути продолжились. В Сети появилось видео, как полицейские садят в автомобиль девушку, которая в Periscope вела прямую трансляцию.

Из отделения полиции задержанные сообщали о 20 участниках, доставленных в ОВД.

Вскоре несовершеннолетних задержанных стали отпускать. В 19:30 на канале в Telegram появилось сообщение, что двое организаторов до сих пор находятся в ИВС.

Прокомментировать ситуацию в амурской полиции пообещали после обеда 13 июня.

Просмотров всего: 2498

#митинги #происшествия

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Комментарии
Показать все (24) Обсудить на форуме
  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    "... Людей с плакатами и российскими флагами полицейские провожали в автобус."

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Кормили, постель выдавали? Наиграются дети в митинги и надоест. Спокойнее надо полиции реагировать, терпимее.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    В любом случае и исходе, в учебниках истории будущего для школьников, это время будет описано как время тотального воровства, коррупции и беспредела во власти.

  • full

    full
    1 час назад

    Сергей вокалист

    В любом случае и исходе, в учебниках истории будущего для школьников, это время будет описано как время тотального воровства, коррупции и беспредела во власти.



    Мдэ... Петр первый как бэ не такие же времена жил?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Россия- одна из богатейших стран мира, живущая за чертой бедности. Цены дорожают на всё ежемесячно, на те же коммунальные услуги и тарифы ЖКХ. Стабильная только зарплата. Старикам не хватает пенсии на покупку продуктов. государство начало вводить продуктовую карточки.

    Народ молча сидеть не будет, это только начало, октябрьская революция была почти сто лет назад, время задуматься!

  • full

    full
    1 час назад

    Народ молча сидеть не будет

    Будет.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    это только начало. на первом митинге было 15 человек, на втором 250, а на третьем будет 1000.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Хоть 10000. Как только начнётся "кишки-кровь-расквасило", то сдует всех как ветром. Или вы думаете, что ВВП любит власть меньше Ельцина? Потому жить будем, как жывем. А потом на лафете, с почестями.

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Первая фотка отличная!

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Судя по ролику, девушка выкрикнула "Уроды!". А это оскорбление правоохранительных лиц при исполнении. Да и неправда это, - нормальные лица )))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей вокалист

    В любом случае и исходе, в учебниках истории будущего для школьников, это время будет описано как время тотального воровства, коррупции и беспредела во власти.



    В Москве в недавние годы на шествиях, дубинатором по старикам проходили, так там квартиры выдавал градоначальник, особо отличившимся героям.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Вона чё, выйти с российским флагом на площадь в День России - это повод для задержания

  • Сосед1

    Сосед1
    54 минуты назад

    Хоть 10000. Как только начнётся "кишки-кровь-расквасило", то сдует всех как ветром. Или вы думаете, что ВВП любит власть меньше Ельцина? Потому жить будем, как жывем. А потом на лафете, с почестями.

    Точно!

  • sinoptik

    sinoptik
    54 минуты назад

    Какбэ, российских флагов на фотках и видео я не заметила. Заметила девицу которая ДО задержания оскорбляла полицейских. За что и была задержана. Что не так? Кстати цель "народного схода", где "сходились" в основном несовершеннолетние так внятно никто и не озвучил))))

    Судя по всем роликам, молодежь горланила оскорбления исключительно в сторону полицейских. И сопротивлялась при задержании за дебош. А это, на минуточку, противозаконно. Чет какой-то странный митинг.

  • СКР

    СКР
    47 минут назад

  • Vlad2010

    Vlad2010
    47 минут назад

    А потому что очень хорошо народу живется. Вот и занимаються всякой ерундой. Папа с мамой денег дали на айфон. Можно и в Перископ потранслировать, благо интернет у нас повсюду. Будь у нее другие проблемы в жизни, я думаю она бы растрачивала свое драгоценное время по пустякам.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    40 минут назад

    А может потому и выходит молодежь на улицы, что задумывается о своем будущем? Ибо не видит перспективы: работы нет, уровень жизни ниже плинтуса, карьера не светит, поскольку у ныне сидящих у власти подрастают свои дети, которые придут им на смену...

  • sinoptik

    sinoptik
    38 минут назад

    NatashaBlag

    А может потому и выходит молодежь на улицы, что задумывается о своем будущем? Ибо не видит перспективы: работы нет, уровень жизни ниже плинтуса, карьера не светит, поскольку у ныне сидящих у власти подрастают свои дети, которые придут им на смену...



    ну. и исключительно с целью увидеть перспективу, эта молодежь драконит полицейских))))

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    31 минута назад

    че попало, малолетки....честно говоря внятной акции я не увидел...А оскорбления-это уже не митинг, это дебош, за что эту рыжую с тоннелями в ушах и задержали...

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    жизньжизниьжизнь

    че попало, малолетки....честно говоря внятной акции я не увидел...А оскорбления-это уже не митинг, это дебош, за что эту рыжую с тоннелями в ушах и задержали...



    На фото видно, как домогается до рыжей, лапая сиськи и тащит к себе в закрома, а другой рукой душит Конституцию РФ .Может просто мужа искала со стабильным денежным довольствием и званием, скоро значит капитана получит, за задержание особо опасного преступника.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    22 минуты назад

    vertex

    жизньжизниьжизнь

    че попало, малолетки....честно говоря внятной акции я не увидел...А оскорбления-это уже не митинг, это дебош, за что эту рыжую с тоннелями в ушах и задержали...



    На фото видно, как домогается до рыжей, лапая сиськи и тащит к себе в закрома, а другой рукой душит Конституцию РФ .Может просто мужа искала со стабильным денежным довольствием и званием.



    Вот это у Вас фантазия...В рыжую то видели...с ее то тоннелями в ушах, не то что домогаться, а смотреть противно :))

  • vadis

    vadis
    21 минута назад



    Очень фото понравилось. Два амурских парня. Оба нужны России. Один, в качестве правоохранителя. И другой нужен. Потому, что без такой молодежи, власть вообще народу на шею сядет. Да заведут себе золотые унитазы. Один уже в Украине завел было, да вон что у них сейчас творится.

  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    жизньжизниьжизнь

    vertex

    жизньжизниьжизнь

    че попало, малолетки....честно говоря внятной акции я не увидел...А оскорбления-это уже не митинг, это дебош, за что эту рыжую с тоннелями в ушах и задержали...



    На фото видно, как домогается до рыжей, лапая сиськи и тащит к себе в закрома, а другой рукой душит Конституцию РФ .Может просто мужа искала со стабильным денежным довольствием и званием.



    Вот это у Вас фантазия...В рыжую то видели...с ее то тоннелями в ушах, не то что домогаться, а смотреть противно :))



    Ну, смотреть - то и не обязательно в делах любовных , там другое важно.

  • vertex

    vertex
    19 минут назад

    vadis

    Очень фото понравилось. Два амурских парня. Оба нужны России. Один, в качестве правоохранителя. И другой нужен. Потому что без такой молодежи власть вообще народу на шею сядет. Да заведут себе золотые унитазы. Один уже в Украине завел было, да вон что у них сейчас творится.



    А Янукович с сынком и лярдами куда схоронились и кто их крышует?

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