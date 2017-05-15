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В Амурской области за неделю выявили 19 зараженных клещей

В Амурской области за неделю выявили 19 зараженных клещей
Фото: www.ivteleradio.ru

С 5 по 11 июня 2017 года в Амурской области зарегистрировали 208 случаев укусов клещей, среди них детей – 61. Пострадавшие доставили на проверку 73 клеща. По результатам исследований выявлено пять клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита и 14 – возбудителем боррелиоза.

Областное управление Роспотребнадзора рекомендует при посещении леса, садово-огородных участков использовать индивидуальные средства защиты и репелленты.

На 226,6 гектара территорий – в летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных учреждениях, зонах отдыха и других объектах – провели акарицидную обработку.

Также управление Роспотребнадзора сообщает, что в Амурской области началась сезонная циркуляция энтеровирусов среди населения. По состоянию на 6 июня, зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая энтеровирусной инфекции у жителей города Благовещенска, прибывших с отдыха во Вьетнаме.

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#животные #здоровье #происшествия

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