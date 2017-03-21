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В Амурской области десятки цапель погибли из-за сильного ветра

В Амурской области десятки цапель погибли из-за сильного ветра
Фото: mycoweb.ru

Несколько ветреных дней на юге Приамурья не прошли бесследно для представителей животного мира. По наблюдениям председателя Амурского отделения Союза охраны птиц России, орнитолога Василия Дугинцова от сильных ветров в последних числах мая сильно пострадала колония серых цапель на юге Амурской области, пишут «Метеовести».

«Я побывал в колонии спустя неделю после буйства штормового ветра и застал ужасную картину, – рассказал Василий Антонович. – Несмотря на то, что она расположена в глубине лесного массива, и деревья несколько ослабили силу ветра, но вершины гнездовых деревьев испытали на себе мощь ветра. А его сила была такова, что некоторые ветки, толщиной в руку взрослого мужчины, не выдержали напора и под тяжестью гнёзд цапель сломались...». Обнаружены погибшими десятки птиц.

По словам специалиста, птенцы в выводках серых цапель гибнут в том или ином количестве постоянно. При недостатке корма старшие в выводке птенцы поедают пищу, оттесняя более слабых младших собратьев, а часто, пользуясь физическим превосходством, выталкивают их из гнезда. За пределами «родительского дома» у едва оперившихся птенцов шансов на выживание практически нет. Многие виды птиц воспроизводят птенцов с «запасом».

При хорошей кормовой базе весь выводок вырастает и становится на крыло. В тех случаях, когда корма мало, а птенцов много, как правило, младшие погибают. «Эту ситуацию легко представить себе, читая книгу, – сказал Василий Дугинцов. – Но наблюдать воочию, как старшие птенцы избавляются в гнезде от лишних ртов, очень тяжело. Человек, впервые побывавший в колонии цапель и увидевший под деревьями трупики беззащитных птенцов, не сразу поймёт причину их гибели».

После стихийного бедствия, потрепавшего сообщество цапель, обстановка в нем гнетущая. Однако, несмотря на большой урон численности, колония продолжает существовать, часть птенцов, которым удалось выжить, требуют от родителей пищу. Птенцы из ранних выводков уже заметно подросли, хорошо оперились и при случае перебираются на ближайшие к гнёздам ветки, но сами прокормиться они не в силах.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Ужасно(((

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