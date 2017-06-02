Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей. Верхнюю строчку рейтинга занял американский рэпер Шон Комбc, известный как Дидди – ему удалось заработать за 2016 год 130 миллионов долларов, передаёт «Лента.ру».

Чуть более половины суммы (70 миллионов) – это прибыль от сделки музыканта с компанией Global Brands Group, специализирующейся на выпуске модной одежды. Компания выкупила контрольный пакет акций его фирмы Sean John. Остальная сумма – это доходы от рекламы, в том числе водки Ciroc британского производителя Diageo, а также концертные гонорары последнего турне.

Второе место в этом списке занимает популярная певица Бейонсе, её годовой доход составил 105 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров «мама Гарри Поттера», британская писательница Джоан Роулинг – она заработала в прошлом году 95 миллионов.

В десятку также вошли рэпер Дрейк (94 миллиона долларов), футболист Криштиану Роналду (93 миллиона), певец The Weeknd (92 миллиона), телеведущий Говард Стерн (90 миллионов), группа Coldplay (88 миллионов), автор детективов об Алексе Кроссе, писатель Джеймс Паттерсон (87 миллионов) и баскетболист Леброн Джеймс (86 миллионов).

Годом ранее рейтинг Forbes возглавила американская певица Тейлор Свифт с годовым доходом 170 миллионов долларов.

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Алексей Воскобойников