Амурская область и еще треть регионов сформировали списки льготных лекарств с нарушениями

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Эксперты фонда «Здоровье» и ОНФ проверили территориальные программы госгарантий. Выяснилось, что 31 регион, в том числе Амурская область, включили в свои льготные лекарственные перечни препараты с нарушениями. Это, по мнению экспертов, может ограничить конкуренцию при закупках и снизить их доступность для населения. Лидерами антирейтинга стали Амурская, Тверская и Иркутская области, сообщают «Известия».

Мониторинг программ госгарантий проводился с февраля по март. Специалисты проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на этот год во всех 85 субъектах РФ.

Исследование показало, что лекарства по торговым наименованиям (вместо международных непатентованных) вошли в льготные перечни 31 региона: Республики Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Карелия и Карачаево-Черкессия; Забайкальский край; города Санкт-Петербург и Севастополь, а также Тверская, Амурская, Иркутская, Вологодская, Рязанская, Саратовская, Томская, Курганская, Ивановская, Тульская, Московская, Костромская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Новосибирская, Архангельская, Челябинская и Мурманская области.

По словам директора фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, лидерами антирейтинга стали Тверская, Амурская и Иркутская области. В свои региональные льготные перечни они включили по 16 препаратов с торговым наименованием.

«Региональные льготные лекарственные перечни утверждаются субъектами для того, чтобы льготники региона могли получать выписанные им лекарства, входящие в перечень, бесплатно или за часть стоимости. Эти лекарства должны закупаться региональными медицинскими организациями. Госзакупки же препаратов по торговым вместо международных непатентованных наименований имеют ряд жестко прописанных законодательством ограничений, поскольку ограничивают конкуренцию, что ведет к росту цены лота», – рассказал «Известиям» Эдуард Гаврилов.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минздрава России, исключением служат, например, случаи, когда специальная врачебная комиссия выносит заключение о необходимости закупки препарата по торговому наименованию для конкретного пациента. В этом случае «лекарство закупается исключительно за счет региональных средств».

«Законодательством определено, что госзакупки препаратов по торговым наименованиям, за исключением индивидуальных случаев, запрещены. Иначе возникнут ограничения конкуренции при закупках, рост цен на препараты. А доступность для льготников снизится», – сказал «Известиям» эксперт рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», председатель исполнительного комитета «Движение против рака» Николай Дронов.

Он отметил, что перечни создаются исключительно для госзакупок, чтобы региональные органы управления здравоохранения приобретали лекарства для пациентов-льготников.

В Минздраве «Известия» заверили, что в регионы давно направлены рекомендации по включению лекарств в льготный перечень, и сами субъекты РФ отрицают нарушения при составлении списка препаратов.

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Василий Кленин