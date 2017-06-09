Навальный арестован на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции

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Алексей Навальный арестован в Москве на 30 суток в ночь на вторник, 13 июня. Задержание оппозиционера произошло по решению Симоновского суда. Причина – призывы к участию в несанкционированной акции, а также за неповиновение правоохранительным органам, сообщает РИА Новости.

Срок ареста судья решила исчислять с 12 июня.

Согласно протоколу, Навальный осуждён по статье «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации». Сторона защиты настаивала на том, что доказательств того, что люди вышли на несанкционированную акцию именно по призыву Навального, нет. «В протоколе не указано место и время совершения административного правонарушения и не указано, какое именно несанкционированное мероприятие он организовывал», – сказал адвокат Вадим Кобзев, добавив, что защита будет обжаловать решение суда.

На заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что есть сомнения в её беспристрастности. Также адвокаты оппозиционера пожаловались на отказ судьи перенести заседание на будний день, лишив их таким образом времени на ознакомление с материалами дела.

Как сообщало Амур.инфо, 12 июня в Москве и десятках городов страны прошла акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции. Участники митингов требовали от властей ответить на расследование Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

По предварительным данным, в Благовещенске число задержанных составило 10-15 человек.

В Москве согласованный митинг протеста прошёл на проспекте Академика Сахарова. По данным ГУ МВД столицы, в нём приняло участие около 1 800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие около 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

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Алексей Воскобойников