В моду входят женские джинсы с ширинкой на пятой точке: обзор прессы

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На сколько выросла зарплата Набиуллиной; за что директор школы в США платит ученикам; где изделия из мусора соперничали в цене с ювелиркой; когда Сатурн загородит землянам Солнце – о новостях СМИ рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

В Мадриде только что завершилась ярмарка, посетители которой могли полюбоваться и купить сувениры, украшения, часы, посуду, лампы, музыкальные инструменты, предметы мебели, сделанные из мусора. Для создания всего этого, использовались крышки от пивных бутылок, посудный пластик, полиэтиленовые пакеты, тряпки и бумага, консервные банки, резиновые изделия – в общем, нет смысла перечислять все то, что хранится в гараже и под кроватью.

Мусор, понятно, был переработан, а цена некоторых изделий соперничала с изделиями в ювелирных магазинах. Предприниматели, занимающиеся мусором, считают, что пока существует человечество, им не грозят бедность и безработица. Павел Андреевич прочитал об этом в «Российской газете» и «Мире новостей».

Вам статья

Хороший способ обретения начального капитала предложила детям директор частной средней школы в Вашингтоне Диана Смит: она пообещала своим воспитанникам по сотне долларов, если на время летнего отдыха они откажутся от использования своих гаджетов. При этом учительница готова платить за «детство без гаджетов» из собственных средств. Усилия Смит целиком поддерживают родители школьников. При этом они не возражают, что приплачивать школьникам директриса будет из своего кармана. Об этом рассказали «Аргументы неделi».

Полный абзац

И еще об Америке, но уже из еженедельника «Моя семья». Здесь пишут, что фирменные рваные джинсы – это уже вчерашний день. Известный производитель (какой именно, не указывается) выпустил женские джинсы, с ширинкой, извините, на заднем месте. На эту тему там еще есть подробности, но лучше будет, если читатели их прочтуте сами. Цена этих штанишек – 1 870 долларов.

Напишут же такое

На очереди дайджест «Удивительный мир», на страницах которого обозреватель нашел предупреждение группы зарубежных астрономов, опубликовавших результаты исследования о влиянии Сатурна на Землю. Оказывается, через тысячу лет вторая по размерам планета в Солнечной системе вылетит за пределы своей орбиты и загородит Солнце. Землю окутает мгла, и жизнь на планете погибнет. А значит, в 3017 году россияне не отпразднуют 1 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции.

Оп-паньки

«Что-то, я смотрю, какие-то уж очень глобальные темы попадают на мои глаза в сегодняшних газетах», – задумался Павел Андреевич. И решил найти что-нибудь поскромнее. Ну, вот, к примеру, сообщение «Убойной силы» о том, что в Москве некий ловкий форточник стащил у пенсионера деньги и драгоценности на 18,5 миллиона рублей. Он умело отжал пластиковую раму и пролез в особняк. Скромный пенсионер потом сказал в полиции, что воришка не догадался поискать тайник. Уж тогда его «улов» был бы несоизмеримо выше. А где зарабатывал пенсионер такую пенсию, увы, не говорится.

На посошок

Напоследок газета «Известия», рассказавшая о том, что доходы руководителей Банка России за год выросли более чем на треть. Согласно декларации, Эльвира Набиуллина заработала в прошлом году 26,9 миллиона рублей против 24,1 миллиона рублей годом ранее (плюс 12 %).

Зарплаты рядовых работников Банка России тоже выросли: служащий Центробанка в прошлом году зарабатывал в среднем 142,2 тысячи рублей в месяц, а в 2015-м – только 125,4 тысячи целковых.

«А я дурные вопросы задаю, где мог работать тот пенсионер, у которого вор заначку не нашел», – завершает обзор Павел Савинкин.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова