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До 35 градусов выше нуля: прогноз погоды в Амурской области на 13 июня

До 35 градусов выше нуля: прогноз погоды в Амурской области на 13 июня
Фото: instagram

Во вторник, 13 июня, в Амурской области в южных и центральных районах установится небольшая облачность, на севере – переменная облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура по южным и центральным районам области составит 28…33 градуса тепла, на севере – плюс 30…35 градусов, в дожде – плюс 20…25 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра было 15 градусов выше нуля, западный ветер дул со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура составит 30…32 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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