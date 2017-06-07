Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев родился 60 лет назад

Фото: ru.uefa.com

«Однажды зимой пришёл минут за 20 до тренировки, от нечего делать пошёл к воротам. Тренер посмотрел и говорит: "Сегодня давай тебя в воротах попробуем". С этого дня и началась моя вратарская жизнь». Своё 60-летие сегодня отмечает легендарный советский футболист, один из лучших голкиперов мира 1980-х годов Ринат Дасаев.

Дасаев – серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призёр Олимпиады-80, чемпион СССР по футболу 1979, 1987 годов. 6 раз – в 1980, 1982, 1983, 1985, 1987 и 1988 годах – спортсмен получал приз «Вратарь года». По итогам опроса Международной федерации футбольной истории и статистики Дасаев занял 17-е место среди лучших футбольных вратарей XX века.

Более 28 лет (с 24 августа 1987 года до 31 октября 2015 года) голкипер занимал первую строчку в списке членов Клуба Льва Яшина.

* * *

В этот день, 105 лет назад, в Москве был торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III. Сегодня он известен как Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Пушкинский музей – один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. В его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с периода древних цивилизаций и заканчивая нашими днями.

Памятник архитектуры конца XIX – начала XX века, музейный комплекс включает в себя 27 зданий и строений. Главные коллекции Музея представлены живописными полотнами французских импрессионистов из собраний московских купцов Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова произведениями искусства Древнего Египта, а также шедеврами старых мастеров.

* * *

120 лет назад родился Пааво Йоханнес Нурми – знаменитый финский легкоатлет. В 13 лет Пааво уже был чемпионом школы, а в возрасте 21 года на армейских соревнованиях выиграл забег на 20 километров, обогнав ближайшего преследователя на полчаса. За свои достижения Нурми получил прозвище «летающий финн».

В большом спорте он впервые заявил о себе на летних Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году, выиграв «золото» на дистанции 10 тысяч метров, а такжев личном и командном кроссе на 10 тысяч метров. С 1921 по 1924 годы он установил 24 мировых рекорда на дистанциях от 1 500 до 20 тысяч метров. На Олимпиаде 1924 года в Париже финский стайер выиграл уже пять золотых медалей.

Интересно, что соревнования в беге на дистанциях 1,5 тысячи и 5 тысяч метров проводились в один день буквально друг за другом, и Нурми сумел завоевать ещё одно золото и установить ещё один мировой рекорд в тот момент, когда его соперники по первому забегу только-только приходили в себя после финиша. На Олимпиаде 1928 года Нурми завоевал одну золотую и две серебряные медали.

Просмотров всего: 175

#история #культура #спорт

распечатать

Алексей Воскобойников